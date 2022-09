Estas son las cinco películas de ciencia ficción que predijeron el futuro con precisión

¿Quién no ha visto una película y, al mismo tiempo, se ha imaginado que ocurría en la realidad? Realmente el cine no tiene la misión de desvelar el futuro, sino de entretener. Sin embargo, la ciencia ficción es un género que están basados en supuestos científicos, que podrían ejecutarse en el mañana. Esto hace que se diferencie de lo fantástico, donde las situaciones que se dan son imaginarias. Además, este género también es conocido como de anticipación, puesto que muchos autores de ciencia ficción han conseguido llevar a cabo muchos inventos que hay a día de hoy como, por ejemplo, los trasplantes de cara, con el film Cara a Cara (1997), en la que un agente del FBI ingresa en un quirófano para someterse a esta operación -en la realidad, el primero que se hizo de forma completa fue en el año 2005, en Francia, cuando una mujer fue desfigurada por su perro-. Y es que, no solo 'Los Simpson' tienen fama de haber predecido con exactitud el futuro, sino también ha habido cintas que han logrado adivinarlo con mucha precisión. Sorprendente, pero cierto. Aquí te dejamos una lista de las cinco películas que más se han ajustado a lo que es hoy la realidad.

La Red (1995)

Con Sandra Bullock como protagonista, 'La Red' es una de las películas que más se asemeja a lo que vivimos a día de hoy. Atentos a la sinopsis: una joven analista de sistemas -o lo que es lo mismo, programadora de ordenadores- descubre un día la corrupción y el fraude que han tenido unos piratas informáticos a través de Internet. A partir de ahí ve cómo todos los datos de su vida que aparecen en los archivos son suprimidos o cambiados por algo que no son. Este no es un caso aislado, ya que ocurre a diario. Ahora todo se mueve por medio de la red. De hecho, ya en 2013 se publicaron unos documentos calificados de alto secreto y lo hizo un antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Edward Snowden.

Minority Report (2002)

Esta película pasó por un profundo trabajo de documentación del futuro, con el fin de predecir cómo sería la vida a mediados del siglo XXI, justo en el que estamos a día de hoy. Por aquel entonces ya habíamos pasado el año de los 2000 y ya se había instalado entre nosotros como algo normal Internet. Pero los anuncios aún no se podían personalizar y fue este film de Steven Spielberg, con Tom Cruise como protagonista, quien profetizó que hubiera anuncios a gusto del consumidor. Ahora ya no nos sorprende cuando hablamos de un producto y, a los pocos segundos, nos aparece por todos lados. Y es que, hoy por hoy, todas las empresas utilizan nuestros datos para darnos lo que deseamos, algo que ya adelantó en su día esta película.

Cuando el destino nos alcance (1973)

Protagonizada por Charlton Heston, el director de este film, Richard Fleischer, acierta con el cambio climático. Rodada en 1973, la preocupación por aquel entonces sobre el calentamiento global no estaba sobre la mesa de los grandes gobiernos, como sí lo viene estando en estos últimos años. Esta película muestra una serie de desastres económicos y sociales producidos por el progresivo cambio de las temperaturas. Totalmente profética por cómo estamos a día de hoy. Sin embargo, tal y como enseña la cinta, lo peor aún no ha llegado.

Blade Runner (1982)

Es una de las películas más ficticias de los años 80. Está ambientada en 2019 y es considerada un clásico del género. Ridley Scott presentó en la cinta algunas de las predicciones que se han cumplido a día de hoy, como los androides completamente humanos -como lo es Sophia, capaz de sentir como las personas y responder a preguntas, desarrollada por una compañía con sede en Hong Kong-. Una de las conjeturas más esperadas era la de los coches voladores que veíamos desfilar por la ciudad. Sin embargo este tipo de vehículos aún nose encuentran en el mercado, aunque es evidente que más pronto que tarde los veremos sobrevolar por los países -como Aska, un coche volador eléctrico que estará disponible su venta en 2026-.

Hackers (1995)

Era la primera vez que veíamos a Angelina Jolie en acción y que una película de ciencia ficción, dirigida por Iain Softley, mostraba juegos de realidad virtual (VR) muy similares a los que tenemos a día de hoy. Durante una secuencia se puede observar cómo aparece uno de los actores, inmerso en un juego, con unas gafas de realidad virtual y con un mando en la mano, moviéndose por la habitación hasta que entra alguien y le sorprende.