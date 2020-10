"Chez Jolie Coiffure", de Mfetgo Mbakam, abre el festival CineMigrante

Las reflexiones de las mujeres africanas en Europa inauguran hoy en Barcelona el Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las personas migrantes, CineMigrante, con "Chez Jolie Coiffure", de la camerunesa Rosine Mfetgo Mbakam.

Una peluquería africana en Bruselas es el lugar de encuentro y de afectos de las mujeres migradas en la capital belga y en ese espacio casi claustrofóbico pasan íntegramente los 70 minutos de "Chez Jolie Coiffure", la última película de Rosine Mfetgo Mbakam.

"Chez Jolie Coiffure" es un retrato original de la intersección entre la identidad de género y la migrante en Europa.

Las conversaciones en la peluquería van desde aquello más banal, hasta el calvario migratorio, las contradicciones europeas o la ayuda mutua entre mujeres, mientras fuera, a través de las ventanas, se percibe la vida belga, las miradas frías y condescendientes de los transeúntes dirigidas al personal y las clientas del salón o una batida policial contra indocumentados.

Hasta el próximo domingo 18 de octubre, CineMigrante exhibirá gratuitamente unas veinte películas en la Filmoteca, Zumzeig Cinema, el Instituto Francés, el Centro Cívico Pati Llimona y el Casal del Pou de la Figuera, donde se preservarán las medidas sanitarias anticovid.

En la sección central del festival se exhibirán películas premiadas internacionalmente como "Mother, I AmSuffocating. This Is My Last Film About You", del cineasta de Lesoto Lemohang Jeremiah Mosese; "Cassandro the Exotico", de la cineasta experimental Marie Losier; o la nominada a los Oscars como mejor documental "Hale County This Morning, This Evening", un retrato íntimo que quiebra el marco racista con que suele retratarse a los hombres afroamericanos en el cine.

Esta sección también clausurará el festival el domingo 18 en la Filmoteca con el filme "Bixa Travesty", un relato feminista sobre el cuerpo y su representación, en el que de la mano de Linn da Quebrada, cantante y artista transgénero brasileña, los directores Claudia Priscilla y Kiko Goifman muestran el cuerpo como arma de lucha.

Los documentales "Les coursiers de la République", de Badredine Haouari; "Merodeo", de Fernando Restrelli; "Faire-part", de Anne Reijniers, Nizar Saleh, Paul Shemisi y Rob Jacobs; "Ash and ember", de Manon Ott; y la española "La memoria interior", de María Ruido, son otras de las películas que se exhibirán en CineMigrante.

Ante la crisis sanitaria, los debates, mesas redondas y actos paralelos se harán en línea y las directoras invitadas participarán en el festival de manera telemática.

CineMigrante nació en Buenos Aires en 2010 para concienciar sobre el por qué de las migraciones y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes; y desde entonces ha organizado ediciones en Argentina, Colombia, Italia y España.