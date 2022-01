El cantante Walls hace vibrar a Zaragoza con un primer concierto inigualable

Por Naiare Rodríguez Pérez

La gasolina de las nuevas generaciones tiene de nombre Walls, un cantante murciano que ha visitado Zaragoza por primera vez para presentar su música y anticipar lo que será su nuevo álbum, que verá la luz en los próximos meses, con el nombre Los niños del parque.

El artista murciano ha arrancado la noche con Anestesiado y Matadora creando un ambiente rompedor entre el público que prometía dejarse la voz desde la primera canción antes de emprender un viaje a Hasta que el vecino nos llame y coger la guitarra en Si me muero.

Con este concierto, que se ha tenido que ajustar a las restricciones y desarrollarse sentado esquivando los problemas técnicos con los que comenzaba, el público se ha emocionado aun con las ganas de la salida del nuevo álbum del artista con el que pone fin a una etapa complicada y de cambios, pero que refleja la vida en su ciudad natal.

Walls ha derrochado intensidad y ritmo con Qué bien te quedaba, aunque también ha interpretado canciones que comparte con otros artistas y amigos como Fuck off con Belén Aguilera, Tan Vacío con Hens, Haciendo na con Xavibo y Marc Seguí, y Partirme la cara con Daniel Sabater, que ha salido al escenario para acompañar al que también es su compañero de piso.

Además, el público ha encendido las linternas y ha permanecido en silencio durante unos minutos, cuando Ginés, que ha confesado intentar expresar una miscelánea de sus emociones en los conciertos, ha desnudado su voz y alma con En Paz.

Después, ha hecho una pausa para revelar las similitudes entre Murcia y Zaragoza, a la que considera ya familia y ha prometido volver en su segunda gira porque han estado a la altura en todo momento a pesar de tener que parar el ruido en mitad del set list.

También ha habido tiempo para confesiones. El artista ha cantado en exclusiva su nuevo sencillo, Malos hábitos, mientras que ha subido en repetidas ocasiones las escaleras del Teatro de las Esquinas para integrarse entre una nueva generación de personas que llegaban incluso desde Madrid o Sevilla para vivir en directo este show entre amigos de pura energía, fuego y buen rollo.

La Nueva Ola es la voz de los jóvenes que buscan sentirse representados con las influencias, estilos y letras actuales. Walls, que forma parte de ella, no duda hablar de las preocupaciones, la sensación de vacío, del desamor y la nostalgia, aunque también celebra y le canta al amor y a sentirse correspondido.

Puedo hacer todos los temas que quiera, pero sin vosotros esto no tendría sentido, ha reconocido antes de encarar el final de la cita con Ya no soy yo, Me encanta, En Dos y Mírame, y de que el público quemara sus zapatillas a la espera de más color, más letras, más música y más Walls. EFE

nrp/plv

1012039

(foto)