CANTABRIA.-La artista cántabra Seila Fernández creará el 'kilómetro 0' de la huerta de Valencia

La artista e investigadora Seila Fernández Arconada (Santander, 1986) ha sido seleccionada por el jurado de 'Km. 0 l'Horta València' para realizar la obra que representará el epicentro simbólico de la ciudad en la huerta, una iniciativa que persigue "destacar el valor de dicho espacio como motor para la cultura y la economía del territorio, así como elemento inseparable de la identidad valenciana".

En concreto, la intervención artística de Seila Fernández Arconada consistirá en cuatro piezas escultóricas hechas con materiales naturales --raíces y ramas recogidas en la costa del Mar Mediterráneo-- y "plantadas" en la tierra a modo de tótems. Además, para su decoración empleará tintes de hortalizas y cítricos locales.

Las acequias también serán protagonistas en esta obra que, justamente, ha recibido el nombre de 'Arraigo al agua'.

Ubicada en la huerta de Meliana, el trabajo final de Seila Fernández Arconada será presentado por ella misma el próximo jueves 8 de octubre. A partir de entonces, permanecerá expuesto para visitas durante el otoño, explican los responsables de la iniciativa en un comunicado.

TRAYECTORIA

La artista Seila Fernández Arconada está especializada en técnicas multidisciplinares y en participación social. Ha dirigido numerosos talleres e intervenciones internacionales, como AGU International Conference (Estados Unidos), Communities Development in Post-Crisis Regions (Ucrania), Governing for Resilience in Vulnerable Places (Holanda), Transnational Dialogues (China), On Earth (Reino Unido) o Migration Identity and Belonging (Mauricio), entre otros.

Además, Seila Fernández Arconada trabaja como investigadora en la Universidad de Bristol (Reino Unido) y en el grupo Arte, investigación y feminismo de la Universidad del País Vasco. También codirige el colectivo de artistas Functional Collaborative Futures y, actualmente, lidera el proyecto #EstudioFlotante, cuando el río suena a Amazonas, por el cual ha recibido la Beca Internacional para la Creación Artística de la Fundación Botín.

La convocatoria 'Km. 0 l'Horta València' ha sido promovida por Turisme Carraixet con el apoyo de la Diputación de Valencia y la dirección de Enclave Land Art. El objetivo es revitalizar los pueblos de esta mancomunidad (Alfara del Patriarca, Foios, Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa, Almàssera, Meliana y Albalat dels Sorells) en calidad de destinos de proximidad ricos y sostenibles.