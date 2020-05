Blas: "Vamos a ver a un Sandoval en su salsa. No teme a nadie, solo al amor"

(Actualiza la noticia EX3158 con información en el segundo párrafo)

Patricia Muñoz Sánchez

Bicho malo nunca muere y menos si nos sumergimos en el universo "Vis a vis" y hablamos del Doctor Sandoval, cuyo retorno a la serie en "El Oasis" permitirá conocer, según cuenta Ramiro Blas a Efe, su punto débil: "Sandoval sí le tiene miedo a algo. Teme al amor, por dolor y por debilidad".

"No quiero dinero, no quiero fama, no me alcanza el poder, tan solo denme la verdad", con esta particular versión de la frase del filósofo estadounidense Henry David Thoreau define Ramiro Blas, en una entrevista con Efe, al Doctor Carlos Sandoval, a quien volverá a dar vida en "Vis a vis: El Oasis", la última temporada de la ficción carcelaria producida por Fox España y Globomedia (The Mediapro Studio): "A pesar de lo asqueroso que es, va con la verdad por delante".

Volverá a través de 'flashbacks' en los capítulos 4 y 7, pero lo hará mediante una conexión muy fuerte con los personajes que regentan el hotel "El Oasis", en el que Zulema y compañía se alojan mientras urden su gran atraco final.

Su regreso, que ha generado un gran revuelo en las redes, permitirá volver a disfrutar -o no- de un personaje, como explica el propio Blas, que "ha calado hondo" entre el público y es odiado y amado a partes iguales.

El dolor es la base sobre la que Blas comenzó a construir a este corrompido personaje que, sin embargo, escondía una gran debilidad detrás de toda esa coraza, algo que se revelará en esta temporada: "Yo lo revestía de un dolor muy grande a este personaje, a pesar de que lo que mostraba era absolutamente lo contrario".

Veremos, según relata, "un Sandoval en su salsa", como el que vimos en la segunda temporada, a la que precisamente hace referencia el actor, pero conoceremos más detalles de su vida: "A partir de 'flashbacks' vamos a ver cosas de él que no se vieron de su vida, digamos íntima, fuera del recinto presidiario".

"Sandoval sí le tiene miedo a algo. Teme al amor, por dolor y por debilidad. Como parte de una de las aristas de Sandoval, veremos que sufre por amor y se debilita", cuenta a Efe el actor, quien reconoce que muchas productoras dijeron "No" a ofrecerle otros papeles: "Me decían que la imagen de Sandoval estaba muy presente".

El actor también explica que Sandoval no es "el personaje o la experiencia" de su vida porque considera que es "muy niño" y aún tiene tiempo de desarrollar otros papeles en los que "se vea a Ramiro cien por cien". Sin embargo, reconoce, y se emociona al hacerlo, que esta última conexión con el temido doctor de "Vis a vis" le marcó especialmente.

"Cuando me enviaron la primera secuencia hacía un mes que había fallecido mi hermano pequeño. Por un lado fue durísima y por otro, fue muy iluminada porque a mí me permitió reencontrarme con mi hermano", argumenta.

Sentimientos encontrados que hacen que haya más de Ramiro en Sandoval que en anteriores temporadas: "Creo que va a tener una carga extra y va más allá de todos los condimentos que le puse al personaje. Van a ver a un Ramiro que no había pasado por una circunstancia similar nunca en la vida".

Sandoval es un personaje que marca. Así lo expresa el actor, quien reconoce que Sandoval le ha permitido "crecer y jugar sin parar", aunque sea un tipo, a nivel de trama, asqueroso y cruel. No obstante, más allá de su participación en la temporada, Blas alaba el trabajo del equipo de "El Oasis": "Estoy impresionado por la historia".

"Realmente debo decir que estoy impresionado con cómo se van uniendo los cabos sueltos. Creo que el capítulo 8 va a ser algo sublime, una mezcla entre Tarantino y Fellini", dice el actor entre risas pero con la verdad que solo un fan de la serie, reconocido por él mismo, puede demostrar.

"Cada secuencia de 'Vis a vis' era un cortometraje concedido a cada uno de esos personajes. Es una serie única y me encanta que hoy tenga el reconocimiento que tiene a nivel internacional", concluye Blas.