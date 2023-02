"As bestas" es la cinta española con más opciones a los Premios Platino

Con 7 candidaturas, la película "As bestas" es la producción española que parte con más opciones en la X edición de los Premios Platino que se celebrará el próximo sábado 22 de abril en Madrid, seguida de "Cinco lobitos", que logra 6 candidaturas.

"As bestas" lidera con 7 candidaturas la lista corta (de 20 títulos por categoría) y la serie "No me gusta conducir" concurre con 5 candidaturas en esta fase previa a las nominaciones finales de los galardones, que serán anunciados próximamente, según ha anunciado la organización.

Así, 161 producciones de hasta 21 países iberoamericanos diferentes han sido elegidas de entre las cerca de 1.000 obras participantes en la X Edición de los Premios Platino, que tendrá lugar en el Palacio Municipal Ifema, en esta fase previa.

Carmen Machi y Laura Galán por "Cerdita"; Fernando Tejero por "Modelo 77"; Laia Costa, Ramón Barea y Susi Sánchez por "Cinco lobitos"; Luis Tosar y Penélope Cruz por "En los márgenes"; Luis Zahera por "As bestas"; Nacho Sánchez y Zoe Stein por "Mantícora" y Paco León por "No mires a los ojos" son los intérpretes españoles que aspirarán al galardón en las categorías de cine.

Mientras, Àlex Monner y Claudia Salas por "La ruta"; David Lorente, Juan Diego Botto y Leonor Watling por "No me gusta conducir"; Jesús Carroza y Luis Callejo por "Apagón"; Luis Zahera y Marian Álvarez por "La unidad" (T2); Mónica López por "Rapa"; Natalia de Molina por "Fácil" y Patricia López Arnáiz y Verónica Echegui por "Intimidad" entran en la carrera hacia los Platino en las categorías interpretativas de miniseries o teleseries de ficción.

En la categoría a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, España aspirará a nominación con las producciones "Alcarràs", de Carla Simón, y "As bestas", de Rodrigo Sorogoyen.

Los Premios Platino son promovidos por Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), con Fipca (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales y cuentan con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, WAWA y las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, así como con la colaboración de patrocinadores como la Agencia EFE.

Estos galardones aúnan a los grandes talentos de las industrias de los 23 países iberoamericanos para ensalzar a las producciones y a los creadores más destacados de cada año con 23 distinciones y un Premio Platino de honor.