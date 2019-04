Así suena el primer tema de Rosalía cantando en inglés

Ya tenemos la tan esperada actuación de Rosalía cantando en inglés. En la tarde de este jueves se ha estrenado el videoclip “Barefoot in the park”, el tema del último álbum de James Blake que cuenta con la participación de Rosalía.

Se trata de una colaboración tan compartida que Rosalía incluso ha incluido este tema en el repertorio de sus recientes actuaciones en los diferentes festivales.

El vídeo esta realizado por la madrileña Diana Kunst y el barcelonés Mau Morgó, quienes ya habían trabajado con Rosalía en el clip de su tema “De Aquí No Sales”.

Durante esta cuidada pieza audiovisual, los caminos de James y Rosalía parecen escritos para nunca encontrarse, empezando desde la infancia y “terminando” en una aparente colisión automovilística.

La propia cantante lo ha comunicado a través de su cuenta de twitter: "Hoy ha salido el video de “Barefoot in the park” junto a mi compañero @jamesblake. Lo han dirigido mis amigos @dianakunst y @maumorgo espero que os guste".

