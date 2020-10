ARAGÓN.-Zaragoza.- La ciudad y los amigos de Pepe Gros, exguitarrista de Puturrú de Fuá, le rendirán un homenaje póstumo

Los amigos y compañeros del mundo de la música rendirán un homenaje póstumo al guitarrista de Puturrú de Fuá, Pepe Gros, fallecido este pasado martes, 13 de octubre, a causa de un infarto, a los 72 años en su vivienda en el Casco Histórico de Zaragoza.

Este tributo está previsto que se lleve a cabo en Zaragoza a finales del próximo mes de noviembre en un espacio todavía por determinar con las instituciones de la ciudad, que se han comprometido con este homenaje, según ha avanzado el excomponente de Puturrú de Fuá, Curro Fatás. "Lo importante es que hay muchos amigos músicos, que quieren colaborar, y con Leo Susana --el otro integrante del grupo-- haremos algo como colegas del mundo del música".

En declaraciones a Europa Press, Curro Fatás ha explicado que tras surgir esta idea la respuesta ha sido "muy positiva y, en nada, todos los amigos e instituciones se han comprometido". A partir de la próxima semana comenzará a perfilar el formato y el elenco de artistas, algunos de los cuales "ya han recibido un Whatsapp".

"La mejor manera de despedirnos de Pepe es hacer algo que le gustaría y en vez de llorarlo, celebrar que lo hemos conocido porque nos ha dado una lección de vida. Ha sido siempre positivo, divertido y ha sabido vivir la vida, a tope".

Curro Fatás ha explicado que recordar a Pepe Gros a través de la música es lo más procedente porque "ha sido su pasión y su modo de vida". Ha contado que seguía tocando la guitarra y "enamorando a las chicas. Ha sido un seductor nato", ha revelado.

Emocionado, Fatás ha repasado su "especial" relación con Pepe Gros y ha manifestado que su muerte "ha sido un mazazo" porque "él estaba bien, padecía un poco de pulmón, pero estaba bien". "Era un tipo muy curioso, un donjuán, no he visto tanto éxito con las mujeres sin pretenderlo y además era un gourmet. Le llamábamos el marqués de Puturrú de Fuá y era muy, muy divertido".

Pepe Gros era el "contrapunto" a Curro Fatás porque su 1,85 metros de altura y su semblante más serio sobre el escenario contrastaba con la menor estatura del cantante. "Yo era el payaso alegre, más lagartija y movido y el era más augusto".

HACE 44 AÑOS

Tras asegurar que Pepe Gros "se ha ido de repente, como a él le hubiera gustado", el excantante de Puturrú de Fuá ha contado que se conocían desde hace 44 años.

Pepe Gros formaba dúo con Juan Manuel Labordeta, el "Dúo de no" --por duodeno-- y realizaban versiones del cantautor francés, Georges Brassens, y del compositor y cantante cubano, Pablo Milanés, entre otros. También era "un gran admirador" del acto cómico de cine mudo, Buster Keaton, y "tocaba muy bien" la guitarra. "Yo venía del teatro, coincidí accidentalmente en sala donde cantaban por la noche y se nos ocurrió hace un grupo satírico. Así nace Puturrú de Fuá en 1978".

Este grupo aragonés edita un disco anual entre 1983 y 1987, año en el que llega el "pelotazo" de la canción 'No te olvides la toalla cuando vayas a la playa' que es número 1 en España y supone un "despegue brutal" del grupo que le lleva a saltar las fronteras regionales, ha rememorado Curro Fatás. "Vivimos unos cuatro o cinco años de vértigo siendo el grupo más condecorado a finales de los años 80. Yo no tenía ni treinta años".

Puturrú de Fuá se mantiene hasta 1998, año en que se disuelve porque es "difícil" vivir de la música y estar en primera línea, ha apostillado Curro Fatás. "Además, las modas cambian y nuestro género dependía de la actualidad porque en las letras había mucha sátira y vivíamos en Zaragoza en lugar de Madrid. Fue una experiencia artística de convivencia muy intensa".

Ha narrado que a pesar de que el grupo se disolvió guardaban una relación "estrecha" y se seguían viendo hasta que en 2008 celebraron el XXX aniversario y editaron un disco nuevo. La última vez que se juntaron ha sido en el 2018 para el conmemorar el cuadragésimo aniversario. "Lo hicimos como los baturroRolling".

Puturrú de Fuá ha tenido cuatro miembros, pero fue algo "efímero" porque Juan Manuel Labordeta lo deja en 2007 y ese mismo año se incorpora un tercero que es Leo Susana con el que graban los nuevos discos y las actuaciones. A este dominicano de origen, criado en Nueva York y afincado en Zaragoza, Curro Fatás lo ha descrito como "un tipo también muy particular".

CASTILLO MEDIEVAL

Ya retirado de los escenarios, Curro Fatás regenta un castillo medieval reconvertido en "hotelito con encanto" en la localidad zaragozana de Añón del Moncayo.

Este castillo del siglo XIII adquirido y rehabilitado por un amigo zaragozano de Curro Fatás se ha convertido en una "coqueta" casa rural de 12 habitaciones.

El turismo rural de interior no se ha visto afectado por la pandemia y "lo cierto es que hay trabajo", ha indicado en referencia a la buena acogida de este establecimiento hotelero y en el que se siente muy cómodo como un medio de vida en la naturaleza después de una vida en los escenarios. "Me he hartado de ir de aquí para allá. Ahora que vengan a verme a mi, aquí".