El detalle de Antonio Gasset en Informe Semanal el día del accidente de Fernando Martín: "El mundo es así"

El mítico crítico de cine y periodista Antonio Gasset falleció el pasado 29 de septiembre en Madrid. Su ingenio y humor presentando el programa 'Días de cine' entre 1994 y 2007 marcó a una generación en lo que ha conductores de programas de entretenimiento se refiere. Su salida forzada de RTVE a causa del ERE dejó a sus fanáticos desolados, que continuamente pedían su vuelta, pero ya desde la tranquilidad de la jubilación, el presentador y periodista decidió alejarse de los focos.

Antonio Gasset supo ganarse al público con su inagotable repertorio de frases ocurrentes y su fina ironía. También con comentarios célebres para definir su programa “dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine”. Como él mismo confesó, el humor era una adicción que le salvó de “grandes catástrofes”.

Sus satíricas recomendaciones o las definiciones de distintos aspectos de la sociedad, unidos a su buen hacer en ‘Días de cine’, hicieron que pese a que el programa se emitía de madrugada, adquiriese gran relevancia. Esto le llevó a recibir una mención especial en los Premios Ondas en 1997 y a recibir en 2002 el premio a mejor programa divulgativo de la Academia de la Televisión. Además, ya jubilado, consiguió otros galardones como el Premio de Comunicación de Alfonso Sánchez.

No solo destacó por su ingenio y humor peculiar como presentador. Desde temprana edad se relacionó con la pequeña pantalla participando en piezas como ‘Handicap’, ‘Un, dos, tres, al escondite inglés’, ‘Arrebato’, ‘Gary Cooper, que estás en los cielos’ o ‘Los hábitos del incendiario’, que él mismo dirigió.

Profesionalidad y ética periodística

Fuera del cine, pero siguiendo en el mundo de la comunicación, inició su etapa periodística en los años ochenta en ‘Informe Semanal’, programa del que llegó a ser subdirector, antes de que los responsables de RTVE decidiesen cambiarle de programa a ‘Días de cine’.

En esta etapa demostró -mucho antes de conseguir su popularidad como ingenioso presentador- el gran talento que tenía como periodista, persiguiendo la verdad y tratando las noticias con profesionalidad y contrastando la información.

Buena prueba de ello fue el tratamiento del trágico accidente de tráfico que le costó la vida a Fernando Martín, jugador español de baloncesto que tiene el honor de ser el primero en haber jugado en la NBA.

Pese a la repercusión mediática que tuvo el repentino fallecimiento de Fernando Martín y las especulaciones sobre lo ocurrido, Antonio Gasset se alejó del sensacionalismo y relató las últimas informaciones confirmadas.

El periodista matizó que el famoso jugador de baloncesto no era el único damnificado del accidente. El coche descontrolado de Fernando Martín impactó contra otro que circulaba correctamente y dejó a su conductor, Ricardo Delgado Cascales, en estado grave, aunque finalmente pudo recuperarse. “Delgado Cascales ha sido víctima por un lado del choque, y por otro de la fama de su involuntario agresor, pero el mundo es así, proclive a idolatrías”, narró el comunicador.

Muchos recuerdan a Antonio Gasset por “Días de cine”.



Mi recuerdo es más antiguo; es el de una voz de Informe Semanal en 1989 que para contar la muerte de Fernando Martín no se quiso olvidar de la otra parte de la historia.



Una lección de periodismo en medio minuto. pic.twitter.com/4F5q4lAgpv — #SaludosCordiales (@ElSpeaker) September 29, 2021





Pese a su éxito en ‘Informe Semanal’ y como ocurrió posteriormente en ‘Días de cine’, la salida de Antonio Gasset fue por la puerta de atrás haciendo caso omiso a su profesionalidad y ser el subdirector del programa: “Yo estaba en ‘Informe Semanal’ y me castigaron y me echaron. Me quedé sin trabajo y como no sabían que hacer conmigo -esa es la realidad- decidieron echar al director de ‘Días de cine’ y ponerme a mí”, contaba el periodista sobre su salida de ‘Informe Semanal’.

Tras su fallecimiento hace unos días, Gerardo Sánchez, actual director del programa que mediatizó la figura de Antonio Gasset, redactó un emotivo texto de despedida en el que reflejó las grandes virtudes del periodista y destacó su carácter “políticamente incorrecto” que hoy en día sería tan criticado.

No hay mejor manera de finalizar un texto que honra la memoria de un grande de la comunicación como es Antonio Gasset que una de sus célebres frases: "Sed buenos, y si por lo que fuera no podéis, seguid siendo malos, la diferencia es mínima".