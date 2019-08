42 años de la muerte de Elvis Presley, el rey del rock

Nació un 8 de enero de 1935 en Misisipi y tuvo una adolescencia difícil. Con tan solo tres años, él y su madre se mudaron a casa de unos parientes debido a la encarcelación de su padre, que alteró un cheque escrito por el dueño de la casa donde vivían. Su historia comenzó cuando no superaba los 10 años de edad. Se apuntó a un concurso de canto y consiguió quedar en quinto lugar. Hasta entonces no había cantado, solo en los rezos a Dios en el colegio, esperándole así un futuro único.

Acudía día tras día al colegio con la guitarra que le regalaron sus tíos. Horas y horas dejándose la voz y las manos para llegar a ser lo que fue y lo que sigue siendo: el rey del Rock. Él quería ser diferente y lo consiguió: se dejó las patillas del pelo largas, un tupé con laca y un vestuario llamativo. Y no solo eso, con 19 años presentó su gran canción Thats All Right Mama, la culpable de ser hoy quien es.

Lo que llama la atención de Elvis es la cantidad de géneros que es capaz de interpretar, desde el rock hasta el gospel, un género religioso estadounidense que surgió en el siglo XVIII, además del pop, blues, country, baladas... La música lleva el nombre de Elvis Presley.

Canciones como In the Ghetto, Burning Love, Can't Help Falling in Love, Precious Mind y muchas más son las culpables de que Elvis sea el solista con más premios. Fue nominado hasta en 14 ocasiones a Premios Grammy, ganando tres de ellos. Es el único que cuenta con 80 discos de Oro, 50 de Platino y uno de Diamante. Su puesta en el escenario, el ritmo, su voz, su tupé, el baile de sus pies, huellas imborrables del que ha sido y es el mejor cantante de rock de la historia.