ANDALUCÍA.-Almería.-Diputación.-Javier Cámara: "Cuando uno tiene que subir el Everest es mejor hacerlo de mano de Fernando Trueba"

El actor Javier Cámara ha afirmado que interpretar el papel protagonista de 'El olvido que seremos', el film que representará a Colombia en la próxima edición de los Premios Oscar, ha supuesto "un sueño cumplido" dada la calidad del personaje y de la obra. "Cuando uno tiene que subir el Everest es mejor hacerlo de la mano de Fernando Trueba", ha afirmado.

El intérprete, que este sábado recoge el premio 'Almería, tierra de cine' tras descubrir su estrella en el Paseo de la Fama, ha asegurado que "las películas son de los directores" mientras que "los actores estamos para ayudarles a conseguir su sueño". "Uno no puede leer un guion y pensar que va a hacer algo personal. No, uno tiene que estar en connivencia con el director, hay que ayudarles", ha añadido.

"Siempre quiero estar como en la retaguardia, como protegido por directores geniales como David Trueba, Fernando Trueba, como Pedro Almodóvar, como Paolo Sorrentino, gente maravilloso como la que he trabajado, porque me siento como protegido detrás de esa genialidad", ha confesado durante su intervención en una rueda de prensa.

Cámara ha incidido que para él el personaje "más bonito" es "el siguiente siempre", tras varias interpretaciones con papeles "poliédricos" y "llenos de matices", y "personajes que te atacan por todos los lados". No obstante, el actor no ha renegado de "una comedia más fácil" porque siempre le "ha hecho mucha ilusión hacer reír". "Mi capacidad de sorpresa está intacta, mi capacidad de juego está intacta. Me ilusiona la ilusión del director", ha añadido.

Con ello, ha apuntado que 'El olvido que seremos' le ha ofrecido la oportunidad de hacer un personaje "tan importante" en país como Colombia, en Medellín, "con un acento paisa" y "de repente salir de pie en esa película", según ha manifestado en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), donde recibe un reconocimiento por su papel en 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', de David Trueba.

El actor ha afirmado que haber estado en Almería rodando la historia inspirada en el profesor Juan Carrión y su viaje para conocer a John Lennon fue lo que le dio que unos años después Fernando Trueba le llamara para hacer este film adaptado de la novela homónima del escritor Héctor Abad Faciolince. Así, ha recordado su paso por la ciudad en la que ha descubierto una estrella con su nombre a los pies del Teatro Cervantes, junto al que se rodaron algunas escenas de la película que le valió su primer Goya como Mejor Actor en 2013.

Cámara, quien ha señalado que su primer contacto con Almería fue para esparcir las cenizas de un amigo en San José, ha asegurado que la provincia tiene "un elemento muy emocional", aunque nunca pensó que llegaría a rodar en un espacio recordado por su pasado western y películas llenas de "gente ruda". "Pensaba, si me llaman moriré el primero", ha bromeado antes de valorar el "bello y misterioso" espacios que supone la provincia como plató de cine.

El actor ha explicado que conocer personalmente a Juan Carrión fue "muy inspirador" a la hora de dar vida a su personaje en 'Vivir es fácil con los ojos cerrados'. "Era apabullante y un hombre maravilloso", ha recordado tras confesar sentirse "fascinado" por su forma de realizar preguntas y su "terquedad" para avanzar "como en las tragedias griegas" en un camino complicado solo para "que sus alumnos aprendieran más".

"Cada día era muy satisfactorio ver cómo la película iba creciendo", ha dicho el homenajeado, quien ha rememorado las reuniones nocturnas en Rodalquilar en torno al visionado de la grabación diaria así como la "pelea titánica" que enfrentó "durante meses" la productora Cristina Huete para hacerse con los derechos de las canciones de los Beatles. "Por una canción pedían lo que valía la película", ha comentado.

Cámara ha expresado su agradecimiento por el premio que, en esta edición, comparte con el actor Antonio de la Torre y con el director de cine Manuel Martín Cuenca, con quien trabajó además en la película 'Malas compañías'. "Constato el talento y genialidad que ha pasado por esta tierra. Me emociona que queráis hacerme partícipe de esta maravilla", ha manifestado.