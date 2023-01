De Ana de Armas a Meryl Streep: los actores que fueron reconocidos en los Óscar por protagonizar biopics

El lunes, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció los nominados a la 95ª edición de los Premios Óscar. La ceremonia, presentada por Jimmy Kimmel en el teatro Dolby de Los Ángeles, será el próximo 12 de marzo.

Entre las nominaciones destaca de la de Ana de Armas, que ha sido citada para la categoría de Mejor Actriz por su interpretación en 'Blonde', compartiendo candidatura con actrices como Cate Blanchett o Michelle Yeoh. Además de la de Austin Butler para Mejor Actor por 'Elvis'. Pero no es la primera vez que actores se hacen con la estatuilla o rozan el premio al protagonizar un biopic.

Ana de Armas - Marilyn Monroe

'Blonde', película dirigida por Andrew Dominik que narra las tragedias que vivió Marilyn Monroe desde su ascenso a la fama hasta su muerte, fue estrenada en septiembre de 2022. La presentación en el Festival de Venecia fue todo un éxito, incluso Brad Pitt no dudó en alabar el trabajo de Ana de Armas.

Esto se ha visto reflejado en las nominaciones de los premios de 2023. Antes de confirmarse la nominación de la actriz como 'Mejor Actriz' en los Oscar, fue nominada como 'Mejor Actriz de drama' en los Globos de Oro pero, finalmente, fue Cate Blanchett quien se llevó el galardón por su papel en 'Tár', con quien vuelerá a competir el próximo 12 de marzo.

"Estoy en una nube. Gracias por todo el amor y el apoyo, por vuestros mensajes, llamadas y vídeos. ¡Mi corazón nunca ha estado tan lleno! Que día tan increíble, que honor tan bonito (...) Gracias a la Academia por hacer este sueño realidad", reaccionó De Armas desde su cuenta de Instagram. Sin embargo, ante su sorpresa, el primero que predijo su nominación fue el director de 'Blonde'.





Austin Butler - Elvis

Austin Butler ya acumula 27 nominaciones como 'Mejor Actor' por su interpretación de Elvis. A diferencia de otros compañeros, ya ha comenzado su buena racha con el Globo de Oro. No obstante, puede que siga llenando su vitrina tras la ceremonia de los BAFTA, la del Sindicato de Actores o la Crítica Cinematográfica. Y, ahora, por el Óscar.

“Así que me desperté con unas 20 llamadas perdidas de mi publicista y agente. Me despertaron. También me toma un tiempo despertarme por la mañana, así que todavía me sentía como si estuviera soñando. Me va a llevar un tiempo procesarlo”, dijo el actor sobre el momento en el que se enteró de la nominación.

“Ha sido un tiempo devastador. Es una profunda angustia que todavía no puedo comprender completamente en este momento. Ojalá estuviera aquí ahora mismo para celebrar con nosotros”, agrega, haciendo referencia al reciente fallecimiento de Lisa Marie Presley.





Kristen Stewart - Lady Di

Kristen Stewart fue nominada a un Premio Óscar a 'Mejor Actriz' por su interpretación de Lady Di en 'Spencer'. Esta trabajo de la actriz fue muy valorado, dado que supo transmitir uno de los momentos más frustrantes que vivió Diana Spencer. No consiste en una biografía de la protagonista, sino que se centra en el fatídico fin de semana de Navidad que Diana vivió en los 90, cuando se dio cuenta que su convivencia con el Príncipe Carlos era imposible.









Will Smith - Richard Williams

Will Smith se hizo con el Premio Óscar a 'Mejor Actor' por dar vida a Richard Williams, padre y entrenador de las tenistas Venus y Serena Williams, en la película 'King Richard' de 2021. Coincidiendo con la gran polémica por el momento en el que abofeteó a Chris Rock sobre el escenario de la ceremonio cuando ofendió a su mujer. No obstante, no fue el único galardón que recibió por este papel y también recibió el Globo de Oro al Mejor Actor – Drama y el Premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actuación sobresaliente de un Actor Masculino en un Rol Protagónico.





Andrew Garfield - Jonathan Larson

Andrew Garfield fue nominado como 'Mejor Actor' en los Óscar por dar vida a Jonathan Larson en el musical 'Tick, Tick... Boom!' (2021). El actor no resultó ganador, pero sí fue galardonado con el Globo de Oro al 'Mejor actor de comedia o musical'.









Meryl Streep - Margaret Thatcher

Meryl Streep ya llevaba acumuladas unas doce nomminaciones sin victoria, pero esta racha se paró gracias a su trabajo llevanso a la pantalla a Margaret Thatcher en 'La dama de hierro' (2011). En este film, la actriz rememora los últimos años de la protagonista, que se vieron afectados por la demencia, y el tiempo que estuvo al frente del gobierno.





Eddie Redmayne - Stephen Hawking

Eddie Redmayne se llevó el Oscar por interpretar al físico Stephen Hawking en 'La teoría del todo' (2014). Este es un biopic basado en las memorias de Jane, la exmujer del físico, centrándose en su historia de amor, desde cómo se conocieron hasta el momento en el que a él le diagnosticaron la enfermedad y tuvieron que enfrentarse a las dificultades de la evolución de ésta.





Nicole Kidman - Virginia Woolf

Nicole Kidman trasladó a la pantalla la batalla contra la depresión y las enfermedades mentales que sufrió la escritora Virginia Woolf. Su trabajo fue tal que recibió el Óscar a 'Mejor Actriz' por 'Las horas' (2002), a pesar de competir directamente con otro exitoso biopic protagonizado por Salma Hayek como Frida Kahlo: 'Frida'.





Cate Blanchett - Katharine Hepburn

En 2004, Martin Scorsese llevó a la pantalla la historia del empresario Howard Hughes con 'El aviador', film que protagonizó Leonard DiCaprio. El director aprovechó el resto de personajes para contar con otras estrellas de Hollywood, incluyendo a Cate Blanchett para que diese vida a la actriz Katharine Hepburn, quien mantuvo una breve relación con Hughes. Gracias a esto, Blanchett hizo historia al convertirse en la primera actriz que ganaba un Óscar por interpretar a otra ganadora del Óscar.





Daniel Day-Lewis - Abraham Lincoln

Daniel Day-Lewis se convirtió en 2011 en el primer actor en ganar tres Óscar por una misma interpretación, en este caso por dar vida a Abraham Lincoln. En 'Lincoln' (2012), el intérprete trasladó el momento en el que el presidente norteamericano luchó por abolir la esclavitud en plena Guerra de Secesión.





Colin Firth - Jorge VI

Colin Firth ganó el Óscar a 'Mejor actor' por su trabajo en 'El discurso del rey', donde dio vida al rey Jorge VI, un hombre que tuvo que hacerse cargo de la corona británica tras la abdicación de su hermano. Pero la historia iba más allá y hacían un recorrido por cómo el monarca desarrolló una estrecha relación con el logopeda Lionel Logue, quien le ayudaba a superar sus problemas de comunicación.

Helen Mirren - Isabel II

Helen Mirren se llevó el Óscar en 2007 por su interpretación de Isabel II en 'La reina'. Un papel por el que también fue galardonada con un Tony al recuperar la interpretación sobre el escenario con 'La audiencia'. Tanto la obra de teatro comom la película estaban escritas por Peter Morgan.

Reese Witherspoon - June Carter

'En la cuerda floja' (2005) fue una película muy bien valorada, incluso contó con varias nominaciones en los Óscar. Joaquin Phoenix recibió su segunda nominación por su interpretación de Johnny Cash, pero fueReese Witherspoon quien se llevó la estatuilla por dar vida a June Carter, cantante y gran amor de Cash.

Adrien Brody - Wladyslaw Szpilman

Adrien Brody cuenta con una larga trayectoria, pero 'El pianista' siempre será recordado como uno de los papeles más importantes de su carrera. De hecho, fue galardonado con el Óscar a 'Mejor Actor'. El actor dio vida a un brillante músico polaco de origen judío que sobrevivió a escondidas y en solitario a la invasión del ejército alemán en 1939.

Ben Kingsley - Mahatma Gandhi

Ben Kingsley fue el elegido por el director Richard Attenborough para interpretar a Gandhi. El actor, de ascendencia hindú, contaba con una larga trayectoria en televisión y esta película fue la primera que le llevó al cine. Siendo a su vez el proyecto que le permitió hacerse con un Óscar.

Barbra Streisand - Fanny Brice

'Funny Girl' es una de las películas más recordadas de la historia del cine. Por ello, Barbra Streisand recibió el Oscar a 'Mejor Actriz'. De esta forma, la actriz recuperó a un importante personaje de su carrera que ya había interpretado anteriormente en Broadway: Fanny Brice, una famosa actriz y cantante que triunfó en los años veinte.

