Alexandra Lamy protagoniza 'Necesitamos tu voto': "Le Pen sería una catástrofe, estoy en contra de todo extremo"

La actriz Alexandra Lamy protagoniza 'Necesitamos tu voto', ópera prima del dibujante francés Mathieu Sapin, que estrena este viernes 17 de mayo en España. La cinta "se centra en la ambición de las mujeres en el mundo oscuro de la política liderada por hombres", como ha señalado la artista en entrevista con Europa Press. "Le Pen sería una catástrofe para Francia, estoy en contra de todo extremo", ha declarado la artista.

Al respecto, ha indicado que durante el proceso de creación del personaje ha tenido que estudiar a muchas mujeres de la política francesa. "He hecho todo el recorrido de todas las políticas, desde Marine Le Pen hasta Ségolène Royal o Christine Lagarde, pero también he estudiado a las jefas de prensa, siempre ocupadas con sus móviles, y de ellas quería sacar el lado más femenino, la ambición que las impulsa a llegar al final", ha expresado.

En la cinta, Lamy interpreta a Agnes Karadzic, la directora de comunicaciones de un candidato a las elecciones presidenciales, que acaba de contratar para la campaña electoral a Arnaud Jaurés (interpretado por Finnegan Oldfield), un joven sin experiencia que cae en un juego de manipulación y aprenderá de ella las trampas de la política.

En este sentido, la actriz ha destacado que se trata de una película de mujeres. "Creo que Mathieu quería demostrar esto, la fuerza de las mujeres en un mundo de hombres, porque, si te fijas, Agnes hace lo mismo que hacen los hombres, solo que si lo hace un hombre la gente dirá que es ambicioso, pero si lo hace una mujer la tildan de mala o cruel", ha señalado sobre el filme producido por Pyramide Productions.

Así, Lamy ha buscado resaltar el lado más femenino de su personaje, "con los labios muy rojos, muy sexy". "Es la erótica del poder, ella nunca se convierte en un hombre, sino que es muy mujer para lograr sus ambiciones, que al final son objetivos personales, egoístas, como todos los políticos", ha añadido.

"A Macron se le reprocha mucho esta ambición personal pero al final así son los políticos, son como emperadores, napoleónicos, pero no hay que reprocharles esto porque es un universo muy difícil", ha añadido la actriz que tuvo una relación con un guardaespaldas del presidente de Francia.

Asimismo, para lograr el papel, Lamy también ha tenido que ver debates y discursos para inspirarse en el aplomo de los políticos. "Un debate importante fue el de Le Pen y Macron, allí me di cuenta de que ellos también son actores, todo está muy trabajado y medido, desde la forma en la que hablan, hasta la manera en que se maquillan y se visten", ha apostillado.

"Para mentir son muy violentos, yo en cambio, no soy así. Como actriz sería incapaz de mentir como mienten los políticos, me derrumbaría si me pillasen mintiendo de esa forma y encima representando a un ministerio, me darían ganas de llorar", ha agregado.

"LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN"

Preguntada por el papel de los políticos franceses en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo, la actriz ha dicho que espera que "cumplan lo que dicen" y que "mantengan sus valores".

"No soy política pero solo espero que tengan valores y los mantengan, por ejemplo Europa tiene que moverse en materia ecológica porque lo hemos prometido; sin embargo, en Francia el responsable de esta área falló, y no cumplió lo que debía hacer", ha subrayado en referencia a la dimisión en 2018 del ministro de Transición Ecológica de Francia, Nicolas Hulot.

Además, ha agregado que, de cara a los comicios, "los franceses deben luchar por mantener la amplia cobertura social" que han logrado.

"Algunos políticos han visto la película, como el ex presidente de Francia, François Hollande, al que le pareció que no solo era acertada sino que está por debajo de la realidad, la realidad supera la ficción", ha concluido.