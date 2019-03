Alejandro Sanz anuncia un nuevo concierto en Santiago de Compostela

Alejandro Sanz actuará en Santiago de Compostela el próximo 6 de julio después de que las entradas de los cuatro conciertos de la gira anunciados para presentar su duodécimo disco de estudio, "#ElDisco", estén ya agotadas, según ha informado su promotora Universal Music.

El escenario elegido para la nueva fecha es el Monte do Gozo y las entradas se pondrán a la venta el próximo 29 de marzo.

Este quinto concierto pondrá fin a la gira española de Alejandro Sanz, al sumarse a los otros cuatro grandes shows en Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche.

En esta ruta el cantante presentará los temas de su esperado nuevo álbum #ELDISCO que verá la luz el 5 de abril y del que ya se han avanzado dos canciones: "No tengo nada" y "Back in the city" con Nicky Jam.