Alan Parsons: “Tocar en directo es la única manera ahora de ganar dinero"

María José Romero

El compositor y productor británico Alan Parsons asegura que el mundo de la música ha cambiado mucho de cómo era hace cincuenta años y cree que como el público piensa que la música debería ser gratuita, tocar en directo "es la única manera que tienen ahora los músicos de ganar dinero.

Parsons llega este sábado a Jerez de la Frontera (Cádiz) para clausurar la VI edición del Tío Pepe Festival en el que será su único concierto en España este año.

Es un honor tocar aquí y cerrar este Festival, asegura en una entrevista con Efe horas antes de su concierto con la banda The Alan Parsons Live Project, de la que forma parte desde que se separó de su compañero de estudio Eric Woolfson en 1990.

Con más de cincuenta millones de discos vendidos desde los años setenta y catorce nominaciones a los Grammy Awards, Alan Parsons es uno de los nombres más reconocidos del rock progresivo internacional.

Formó parte de la grabación de discos míticos como Abbey road de Los Beatles, que cumple cincuenta años este mes, o The dark side of the moon, de Pink Floyd, entre otros muchos.

Aunque no se considera una leyenda viva del rock progresivo y sinfónico, Parsons -autor de grandes éxitos como "Eye in the sky", "Sirius", "Do you live at all", "Voyager" o "Time"- asegura sentirse contento por estar vivo y seguir trabajado en el mundo de la música.

Parsons, que participó como ingeniero de sonido en Abbey road, asegura que no pensaba que estaría cincuenta años después tocando su propia música y que se siente afortunado de haber formado parte del afamado disco de The Beatles: Era estar en el lugar adecuado en el momento oportuno.

Cuando comenzó The Alan Parsons Project junto a Woolfson lo hizo para grabar discos y confiesa que no estaba en sus planes montar su propia banda, aunque cuando se produjo la separación pensó en coger la carretera y empezar a tocar en directo con su nuevo grupo.

Entre su anterior disco, A Valid Path (2004), y el último, The Secret (2019), han pasado quince años. Parsons desvela que este parón se debe a que ha estado haciendo otras cosas como producir discos para diferentes artistas.

En mi última etapa experimenté con la música electrónica e hice un disco que no funcionó muy bien, lamenta.

Fue Frontiers, un sello de música italiano, quien lo convenció para que hiciera un nuevo disco después de tanto tiempo.

El concierto de este sábado es el único que el artista inglés ofrecerá este año en España, aunque adelanta que regresará en junio de 2020 para tocar de nuevo ante uno de los mejores públicos que conoce y que le "quiere mucho.