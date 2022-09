AC/DC, Bruce Springsteen o Metallica: las 165 canciones que no podían sonar en la radio tras el 11-S

El 11 de septiembre de 2001 fue uno de los días más trágicos de la historia de la humanidad y la trágica efeméride que marcó, a nivel histórico, el comienzo del siglo XXI. Los atentados contra las Torres Gemelas, también conocidas como el World Trade Center, acabaron con la vida de más de 3000 personas y cambiaron el mundo para siempre. Aunque todo el mundo recuerda lo que sucedió aquel día, hay detalles que han sido olvidados, como es natural, en el tiempo. Mientras Estados Unidos se comenzaba recuperar de aquel duro golpe, la vida comenzó, poco a poco, a reanudarse. Sin embargo, hubo cosas, al menos durante un tiempo, que tuvieron que ajustarse hasta recuperar del todo la normalidad, una de ellas fue la radio musical y, más concretamente, las radios de rock.

Tres días después de los ataques, la corporación Clear Channel Communications, ahora conocida como iHeartMedia, mandó un documento en el que incluía una lista de canciones a más de 1100 radios en el que incluía una lista de canciones que veía “líricamente cuestionables” y que juzgaba como poco adecuadas para sonar después de los ataques. Hay que tener en cuenta que, en aquel momento, muchos medios de comunicación comenzaron a censurar el arte que ellos pensaran que era anti-americano o insensible.

Lo curioso de todo es que algunas canciones fueron censuradas de manera totalmente absurda o por referencias muy cogidas por los pelos. La primera y más llamativa decisión fue la de que ninguna canción de Rage Against the Machine pudiera sonar en la radio. La crítica de la banda a la sociedad americana era demasiado para la sociedad de aquel momento, en el que se preparaba la conocida como Ley Patriota, que recortó, a favor de la seguridad nacional, muchas libertades individuales en Estados Unidos. Sin embargo y pese a ello, hubo canciones que se censuraron por motivos aún más exagerados, como el Walk Like An Egyptian de The Bangles, que se censuró por “tener referencias a Oriente Medio”. La presión fue intensa para los que pincharon música, que se vieron obligados a dejar de poner canciones pese a querer hacerlo. Curiosamente, algunas versiones de la misma canción fueron incluidas mientras que otras no, como fue el caso deSmooth Criminal de Michael Jackson, que no aparecía, mientras que la versión de Alien Ant Farm sí que lo hace.

En teoría la lista incluía temas que, en su letra o sus títulos, hicieran algún tipo de referencia, aunque fuera vaga, a temas relacionados con el 11-S, como aviones, colisiones, muerte, guerras y violencia, así como el cielo, caerse o armas. También se censuraron dos temas de celebración que hacen referencia a eventos que ocurrían en el mes de septiembre. Otra de las grandes polémicas vino por la censura del What a Wonderful World de Louis Armstrong, porque, según Clear Chanel, la música feliz no era apropiada para el momento.

Esta fue la lista completa: