Boletín de noticias de COPE del 24 de septiembre de 2020 a las 10.00 horas

Albert Rivera prefiere dormir tranquilo a ser un presidente del gobierno que legitima los indultos, cambia el código penal o negocia con un presidente autonómico que no cree en España. El ex presidente de Ciudadanos que ha pasado hace unos minutos por los micrófonos de Herrera en Cope solo se arrepiente de no haber desenmascarado antes la estrategia de Pedro Sánchez. Rivera asegura que no va a volver a la política.