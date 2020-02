Boletín de noticias COPE del 26 de febrero de 2020 a las 07.00 horas

Madrid confirma su primer caso de coronavirus y Tenerife suma cuatro contagiados. También ha sido detectado un caso en Castellón y otro en Barcelona. En total, ya son nueve los infectados en España, de los que dos ya han sido dados de alta.

Respecto a los dos últimos casos conocidos en Tenerife, en ese hotel de Adeje, habían estado en contacto con los otros dos que han dado positivo, también italianos. En ese hotel hay cerca de un millar de personas aisladas por prevención. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que nuestro sistema sanitario está completamente preparado para afrontar el impacto del virus.

Además, en Italia ascienden a 11 los muertos y 322 los contagiados por el coronavirus. Una de las novedades es que este virus ha llegado al sur del país transalpino. Es cierto que la extensión del virus no cesa, no para de expandirse, está alcanzando otras partes del mundo, como Brasil o Argelia. pero los expertos sanitarios continúan llamando a la calma y que no cunda el pánico. Por cierto que el ministerio de Sanidad mantendrá una reunión en las próximas horas de seguimiento del coronavirus y cómo va evolucionando en España.

Más allá del coronavirus, la noticia de este miércoles también va a estar en La Moncloa. Dentro de esos muros se va a reunir por primera vez la mesa bilateral de negociación entre el Gobierno y la Generalitat.

Según ha podido saber la Cadena COPE, es una cita que llega precedida de intensas negociaciones para pactar hasta el último detalle del protocolo. Desde el recibimiento, pasando por la situación en la mesa, hasta las comparecencias posteriores ante la prensa.

También tendremos la toma de posesión de Dolores Delgado, a la que el Consejo de Ministros ha nombrado en las últimas horas fiscal general del Estado. El PP ha anunciado que recurrirá su nombramiento ante el Tribunal Supremo.

Toca hablar también del sector agrario. Las organizaciones ASAJA, COAJ y UPA consideran que las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes, por lo que van a mantener las protestas por la situación del campo español.