Gonzalo Hermida nos presenta el estudio de grabación de su más reciente álbum

Muy buenas, ¿qué tal estás? Te traigo el segundo episodio de mi Vlog en el que vas a conocer (si todavía no lo has hecho aún) a un joven gaditano de 22 años que irrumpe con fuerza en la música de nuestro país. Su nombre es Gonzalo Hermida y lleva desde los 16 años tonteando con la música y componiendo canciones para otros artistas de la talla de Malú, India Martínez o el ganador de “La Voz”, Antonio José.

Aunque él se ha sentido cantante desde el primer momento, ahora es cuando llega su momento y nos presenta un álbum lleno de composiciones y letras que han salido de sus sentimientos y de su ilusión por esta profesión. “Natural” es su primer trabajo discográfico que esconde canciones como “Intacto”, “Noche estrellada” o su nuevo single “Limón”. Desde muy joven se formó musicalmente hablando y sabe tocar la guitarra, el piano y el ukelele.







Te prometo que este chaval contagia su buen rollo y su naturalidad al minuto de conversar con él. En este episodio vas a conocer el estudio de grabación donde dio vida al álbum y nos sirve para conocerle un poco más y ver lo bien que se desenvuelve en esta profesión que, a pesar de su corta edad, ya conoce tan bien. Eso sí, aunque haya nacido en Puerto Real, me confiesa que no es “muy playero” por eso en Madrid se siente tan bien.







Reconoce abiertamente que lo que más le apasiona es cantar y no le cuesta coger la guitarra e interpretarnos una de las canciones de este trabajo que ha nacido hace unos meses. Además, junto a Riki Rivera (uno de los productores del álbum y amigo de Gonzalo desde hace unos años), hacemos un ejercicio de improvisación musical y el resultado suena muy bien. De aquí puede que salga una nueva canción para su próximo disco. ¡Nunca se sabe!





Te recomiendo que le des al Play, disfrutes de este segundo episodio de mi Vlog y conozcas a una de las futuras promesas de la música en España: Gonzalo Hermida.

¡Hasta el próximo episodio!