Román y un buen toro de Fuente Ymbro

Posiblemente tras dos festejos de escaso interés por el resultado final de ambos, algunos decidieron descansar ya el tercer día. Por si las moscas, que aún queda mucha isidrada y hay que dosificarse. La plaza de toros de Las Ventas sobrepasó por muy poco los dos tercios de entrada quizá con el cartel más atractivo de esta primera semana de feria.

'Holgazán' se llamó el primer 'fuenteymbro'. Seriedad sin excesos de carnes y pitones. Lo recogió con oficio Joselito Adame con el capote antes de que el toro pasase sin brillo por el caballo. El quite de Román por saltilleras fue replicado por Adame. Chicuelinas del azteca con el toro mostrando ya su escasa fijeza. Providencial fue el quite de El Sirio cuando Tomás López perdió pie tras colocar el segundo par de banderillas. Lo tenía a tiro si no llega el capote salvador. Impuso el mando por abajo el mayor de los hermanos Adame en la primera tanda en redondo. El toro lanzaba un feo tornillazo a la hora del embroque que descomponía todo. Al natural, la colocación fue otra y así se lo recordaron algunos. La violencia del toro se hizo más evidente cuando retomó la diestra. La estocada viajó caída y resultó letal. La ovacíon final al toro no se entendió.

Los que solo entienden de cuernos y pitones aplaudieron de salida al hondo segundo. Un toro badanudo pero estrechito de sienes. No entraba por los ojos el toro pese a su seriedad. Blandeó y se protestó al pupilo de Ricardo Gallardo. El destino quiso que a El Sirio nadie le echase un capote como había hecho él en el anterior toro cuando en él fue prendido a la salida de su par de banderillas. Apretó para adentro el toro y lo cazó llegando a tablas. Todo quedó en el susto. Román se puso en el tercio por estatuarios. Tieso como una vela y el toro viniéndose arriba. Se comprobó en las siguientes tandas. La distancia en el cite y el animal viiéndose con alegría. En redondo con un recorrido más claro. Al natural había que tirar más de él pero era agradecido al mando. El diestro valenciano lo puso todo para ligar, que aquello no parase. Una tanda en redondo en el final de faena resultó la más lograda por mando y resolución. Y la coda final por doblones en la raya del tercio. Se tiró a matar por derecho pero dejó un pinchazo hondo, trasero y tendido antes de la estocada definitiva. Esto alejó a Román de haber tocado pelo. Fue justa la ovación con la que despidió al toro y se recompensó al torero.

Más recogido de cara fue el primero del lote de José Garrido. El extremeño, que ya había dejado su tarjeta de presentación en un ceñido quite por chicuelinas al toro de Román, se sacó al toro más allá de las rayas del tercio para plantear allí la primera parte del trasteo. Pese a la firmeza de plantas de Garrido, al toro le faltaron muchas cosas. Sobre todo fuerza y mayores dosis de casta a sus bonancibles embestidas. Decía poco cuando tomaba los engaños. Algún natural surgió mandón cuando le dejó la muleta muerta y tiró con temple del toro. Pero al conjunto le faltó unidad y le sobraron intermitencias. Contundente, sin embargo, fue el volapié con el que tumbó al toro.

Pese a que salía suelto, derribó con poder a los dos caballos el cuarto. Fino de hechuras el toro, puso en algún apuro a la cuadrilla de Adame en el tercio de banderillas. Apretaba siempre para los adentros el de Fuente Ymbro. Después, el pitón del astado fue el derecho. A izquierdas soltaba la cara con violencia. En redondo hubo un par de tandas de notable limpieza. Pero la gente estuvo muy fía con el mexicano. Dos pinchazos precedieron a un feo bajonazo.

El castaño que hizo quinto no dejó redondear la tarde a Román. Éste fue otro toro que derribó al caballo pero que llegó desfondado al tercio de muleta. Muy sosito el 'fuenteymbro'. Corrió la mano Román esta vez de forma más mecánica y con escaso pulso a la hora de intentar conducir con menos violencia la embestida del toro. No hubo conjunción y todo se fue diluyendo. Esta vez sí lo vio claro con la espada y dejó una estocada entera al primer intento.

Dijo menos de salida el simplón sexto pese a sus 572 kilos. Casi no se picó al toro, que perdió la manos en varias ocasiones. En el tercio de muleta, y pese a la insistencia de Garrido, el toro siempre embistió con el freno de mano echado. La faena no cogió nunca vuelo.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, 10 de mayo de 2018. 3ª de Feria. Dos tercios de plaza.

Toros de Fuente Ymbro, bien presentados aunque de desiguales hechuras. Violento el primero; encastado y a más el buen segundo; un tercero manejable aunque falto de chispa; manejable por el derecho el cuarto; manejable pero sin clase el quinto; y a menos el descastado sexto.

Joselito Adame, silencio y silencio.

Román, saludos tras aviso y silencio.

José Garrido, silencio y silencio.