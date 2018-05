El zarpazo de Wyoming a Iglesias: "Ha instaurado la democracia inmobiliaria"

Las críticas a Pablo Iglesias e Irene Montero por la compra de su chalet de 600.000 euros y la posterior consulta a las bases de Podemos llegan desde los lugares más insospechados. También, incluso, desde personalidades populares más próximas a la izquierda. Es el caso de El Gran Wyoming, que aprovechó su programa de este lunes en 'El Intermedio' para arremeter contra la pareja con su peculiar tono irónico.

"La dirección de Podemos está pidiendo a sus bases que opinen sobre si comprar un chalet está bien o no. Habrá a quien le parezca una consulta absurda. Yo creo que estamos ante una nueva democracia: la democracia inmobiliaria. Preguntaría si tarima flotante o parqué, bañera o plato de ducha, encima de madera laminada o de silestone... Yo votaría silestone. Es más casta pero se limpia mucho mejor", dijo Wyoming. Para él, "es evidente" que hay una contradicción entre las palabras de Iglesias del pasado y los actos del pasado del presente. "Pero todos cambiamos con el tiempo, excepto Jordi Hurtado", volvió a ironizar.

Wyoming observa que no es muy habitual que dos representantes políticos pongan sus cargos en manos de los militantes. Pero tampoco que una consulta a las bases se utilice para solucionar un asunto personal. "Dimitir es un asunto de responsabilidad individual. Y no son las bases de Podemos quienes tienen que decidir si la compra de ese chalet es coherente o no. Es como si yo le preguntara a la audiencia de 'El intermedio' qué coche me debo comprar. Y no lo haría porque tenéis muy mal gusto. El ejemplo más claro es que estáis viendo este programa", dijo bajo las risas del público.