La tecnología 5G ya es un estándar

La 3GPP (3rd Generation Partnership Project o Proyecto Asociación de Tercera Generación), una colaboración de grupos de asociaciones de telecomunicaciones, ha llegado por fin a un consenso para establecer las características de la tecnología 5G. En su momento tuvimos el 3G, tiempo después llegó el 4G con una mayor velocidad para los smartphones, y ahora el 5G promete volver a revolucionar dicha velocidad.



En diciembre de 2017 la 3GPP aprobó la variante llamada 'non-standalone' del 5G. Dicha palabra inglesa quería decir que el 5G no operaba de forma independiente sino bajo el apoyo de las redes tecnológicamente inferiores del 4G, por lo que tenía ciertos límites que debían superarse. Ahora sí hay un estándar 'standalone', lo que implica que se pueden articular redes y servicios sin necesidad de las redes 4G.



Básicamente eso significa que las zonas de red e infraestructuras que se creen serán 5G desde el comienzo, sin necesidad de tecnologías previas. Al este respecto, Georg Mayer, presidente de 3GPP CT, aseguró que "el resultado es un asombroso conjunto de estándares que no sólo proporcionarán mayores velocidades de datos y ancho de banda a los clientes finales, sino que también será lo suficientemente abierto y flexible para satisfacer las necesidades de comunicación de diferentes industrias: 5G será la plataforma de integración para empresas heterogéneas."



El siguiente paso es que las compañías desarrollen productos capaces de usar el 5G: smartphones, tablets, routers, etc. de aquí a 2020, que es cuando está previsto que esté totalmente implementado en la sociedad. Por supuesto será necesario que las grandes empresas de telefonía móvil (MoviStar, Orange, Vodafonde y MásMóvil) inviertan en ella y ofrezcan redes para que los smartphones puedan operar.