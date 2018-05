Estos son los tuits más retuiteados de la historia

A la espera de que alguien dé motivos a millones de personas para retuitear un nuevo tuit y superarlos a todos, a día de hoy los más retuiteados son:

El siguiente más retuiteado es para Zayn Malik, ex de One Direction, despidiéndose de su, hasta entonces, novia. 635.000 retuits.

I'm 22 years old... I love a girl named Perrie Edwards. And there's a lot of jealous fucks in this world I'm sorry for what it looks like x — zayn (@zaynmalik) 18 de marzo de 2015

El siguiente puesto es para otro miembro de One Direction y lo hizo para felicitar a Taylor Swift el día que cumplía 22 años. 696.000 retuits.



I don't know about you, but I'm feeling 22. — Harry Styles. (@Harry_Styles) 1 de febrero de 2016

Y seguimos con One Direction porque Niall Horan anunció en su momento que el grupo se presentaría a Factor X. Este golpe de efecto logró 751.000 retuits.



applied for xfactor,hope it all wrks out — Niall Horan (@NiallOfficial) 17 de enero de 2010

En este el periodista Andrew Malcolm anunciaba que, con cada retuit, Pedigree donaría un bol de comida a perros necesitados. La pregunta que surge es qué se entiende por perro necesitado, pero lo importante es la cifra: 754.000 retuits.

For every retweet this gets, Pedigree will donate one bowl of dog food to dogs in need! �� #tweetforbowls pic.twitter.com/z4rmc2HsGT — Andrew Malcolm (@AHMalcolm) 15 de febrero de 2015

No hay dos sin tres: One Direction otra vez. Harry Styles (sí, el mismo que apareció en Dunkerque, de Christopher Nolan) publicó esto cuando Zayn Malik anunció que se iba del grupo. 837.000 retuits.

All the love as always. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) 26 de marzo de 2015

Vamos a superar los 900.000 retuits. El ganador es el expresidente Obama y este emotivo tuit con motivo de su reeleción como presidente de Estados Unidos.



El intelectual indonesio Denny Januar Ali apoyaba la candidatura de Jokowi a la presidencia de Indonesia. Y atención porque es el único tuit que no está en inglés. Número de retuits: más de un millón.



Denny JA: Dengan RT ini, anda ikut memenangkan Jokowi-JK. Pilih pemimpin yg bisa dipercaya (Jokowi) dan pengalaman (JK). #DJoJK — Denny JA (@DennyJA_WORLD) 4 de junio de 2014

Una sola palabra le bastó al Rubius para lograr más de 1,4 millones de retuits: limonada. Vale, y un emoji.

LIMONADA �� — elrubius (@Rubiu5) 20 de agosto de 2016

¿Echabais de menos a One Direction? Pues vamos con otro tuit: Louis Tomlison, cantante, aseguraba que su compañero Harry Styles estaría siempre en su corazón. Más de 2,7 millones de retuits.



Always in my heart @Harry_Styles . Yours sincerely, Louis — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) 2 de octubre de 2011

El más retuiteado de la historia durante mucho tiempo fue este: la autofoto ('selfie') de la presentadora Ellen DeGeneres en la noche los Oscar de 2014. Más de 3,4 millones de retuits.



Y llegamos al, hasta ahora, imbatible. Todo por nuggets de pollo: se lo pregunto a Wendy's y le dijeron que lograse 18 millones de retuits. No los logró, pero tras desbancar al de DeGeneres, la empresa no dudó en dárselos.