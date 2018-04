Protestas en toda España por la sentencia contra 'La Manada'

La sentencia contra 'La Manada' ha indignado a toda España. Y miles de personas se han echado esta tarde a las calles en las múltiples movilizaciones convocadas en todo el país en señal de repulsa a la sentencia que ha condenado a a nueve años de prisión a los cinco integrantes de la Manada.

En Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Valladolid, Málaga o Sevilla miles de personas han clamado en sus callescontra el fallo de la Manada y en solidaridad con la víctima.

Protestas en las calles de toda España por la sentencia contra 'La Manada'

Los asistentes, en su mayoría mujeres, portan pancartas con lemas como "Tranquila, hermana, aquí esta tu manada", "Yo sí te creo" o "No es abuso, es violación".

Las concentraciones han sido convocadas a última hora de la mañana de este jueves por colectivos feministas tras conocerse que los agresores habían sido condenados por abuso sexual y no por violación o agresión sexual.

En Córdoba, un centenar de personas se han concentrado esta tarde a pocos metros del Colegio de Abogados, que alberga un acto del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En un principio, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres había convocado una concentración en el bulevar del Gran Capitán, a la que han asistido cerca de un millar de personas, si bien al acabar la lectura de un manifiesto, cerca de un centenar se han dirigido a la sede del Colegio de Abogados, ubicada a pocos metros.

Rafael Catalá, abucheado en Córdoba por la sentencia contra 'La Manada'

El edificio ha sido acordonado por una veintena de agentes policiales.

Pero también en Bruselas, cerca de dos centenares de personas, la gran mayoría jóvenes españoles que estudian o trabajan en la capital belga, se han concentrado ante el edificio de la Bolsa en Bruselas para mostrar su rechazo a la sentencia.

Protestas en las calles de toda España por la sentencia contra 'La Manada'

La concentración en la capital comunitaria aunó distintas iniciativas espontáneas de asociaciones ciudadanas en Bruselas, incluido el "Me too", que agrupa a trabajadores de las instituciones europeas contra el abuso sexual, así como colectivos como el del "15-M Bruselas", que movilizaron a la gente a través de las redes sociales bajo el lema "No a la Justicia patriarcal".

Protestas en las calles de toda España por la sentencia contra 'La Manada'