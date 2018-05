El padre de 'El Prenda' ataca a la víctima: "Ella es la culpable, podía con 5 y con 25"

El padre de El Prenda, uno de los cinco miembros de 'La Manada' condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016, ha roto su silencio para culpar a la víctima de lo sucedido aquella noche. "El tropiezo no lo tuvo mi hijo o sus amigos, lo tuvo ella. Ella es la culpable. Los niños son muy chulos, fue ella la que fue a buscarles, que los sevillanos eran muy guapos. Ella podía con 5 y con 25 sevillanos. Confío en ellos no en la niña. Espero que haya justicia", ha dicho el padre en un reportaje emitido este lunes en el programa 'En el punto de mira' de Cuatro.

En la misma entrevista, Pepe define a su hijo como un "buen chico que cuida de ellos" y confiesa que hace dos años y medio que no le ve dado a que no puede viajar hasta su cárcel. "Espero que por una vez haya justicia", reclama, convencido además de que su hijo está en contra de abusar de las mujeres. "A la madre y a la hermana se lo ha dicho. Él protesta por eso, por los violadores. No los puede ver", defiende el padre.

Un amigo de los cinco jóvenes condenados, que vive en el mismo barrio sevillano, también culpa a la joven y duda de su testimonio. "Yo entiendo que se han pegado una fiesta y se le fue de las manos. Le quitaron el móvil, se vio a las tres horas en una ciudad que no es la suya, sin poder comunicarse con sus amigos... y qué va a decir cuando le pregunten: no mira, que me he acostado con cinco". Otro vecino le pide a la chica "parar ya un poquito, que está arruinando la vida de los chavales".

HACERLE CANTAR A UN VASCO "QUÉ VIVA ESPAÑA"

Por otro lado, 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco ha desvelado nuevos mensajes que los miembros de 'La Manada' se intercambiaron en su grupo de WhatsApp en los días previos a su llegada a Pamplona. En las grabaciones emitadas, uno de los jóvenes fantasea con la idea de ponerle una pistola en la cabeza a un vasco para que cante la canción de Manolo Escobar "Que viva España". "Por un momento, tío me estoy imaginando en el País Vasco, como cuando cogíamos los huevos y hacíamos una nota cantada por Joselito, coger a un vasco de estos y hacerle cantar la canción de '¡Que viva España!' al vasco con la pistola en la cabeza, es que eso sería muy bueno, ¡eh!".