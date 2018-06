Los inmigrantes del Aquarius, en la imagen de una polémica campaña publicitaria

La marca de ropa italiana Benetton ha utilizado varias fotografías de los inmigrantes del Aquarius para ilustrar su conocida campaña "United colors of Benetton". El ministro italiano del interior, Matteo Salvini, que prohibió la entrada de las 630 personas en las costas italianas, ha calificado la acción comercial de "repugnante".

Oliviero Toscani, el hombre que inmortalizó las imágenes, ha defendido su trabajo argumentando que solo "quiero ser testigo de mi tiempo", y se alegra de que haya personas que "sí que entiendan el mensaje" detrás de la publicidad.

Vedi @matteosalvinimi, non è squallido, ma drammatico. E purtroppo siete in tanti a non capire ciò che sta succedendo. Poi il fatto che un negazionista come te critichi questa azione, mi fa capire che ho ragione.