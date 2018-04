Jessica Chastain carga contra los jueces de La Manada

La indignación por la polémica sentencia contra los miembros de La Manada, condenados a nueve años de prisión por abusos pero no por violación a una joven durante los Sanfermines de 2016, ha trapasado fronteras. La actriz norteamericana Jessica Chastain, nominada dos veces al Oscar por "Criadas y señoras" y "La noche más oscura", ha querido manifestar, a través de su cuenta de Twitter, la ira que le ha producido la citada sentencia. "Cinco desconocidos le dijeron a una adolescente ebria que la llevarían en su coche. En cambio, la llevaron a otro lugar donde grabaron cómo la violaban. Estar inmóvil con los ojos cerrados no equivale a consentimiento. Eso no es abuso sexual. Es una violación", ha escrito.

Chastain no se ha quedado ahí. "Según la ley española, el delito menor de abuso sexual difiere de la violación en que no implica violencia o intimidación. ¿Sin intimidación? 5 extraños atrayendo a una mujer ebria a un lugar desconocido es increíblemente aterrador e intimidante. ¿Cuántas mujeres mueren cada año?", ha dicho en un segundo tuit. La actriz, implicada habitual en casos de desigualdad de género, compartió el tuit junto a la noticia del diario británico The Guardian donde se informaba del caso, así como de la sentencia.



Chastain ha sumado así su voz a la de numerosas actrices españolas que también han hecho suyos los lemas "Yo sí te creo", "No es abuso, es violación" o "No es no", entre ellas Natalia de Molina, Aura Garrido, Paz Vega, Blanca Portillo, María Valverde, Maribel Verdú o Paula Echevarría

5 strangers told an intoxicated teenager that they would walk her to her car. Instead they took her to another location where they filmed gang raping her. Being motionless with her eyes closed doesn't equate consent. That isn't sexual abuse. It's rape. https://t.co/rHmcsZHSH3