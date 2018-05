Acogeunplato, el recetario de los refugiados que no entiende de fronteras

Platos de Marruecos, Costa de Marfil, Siria, Venezuela, México, Afganistán, Rusia, El Salvador y Camerún inauguran #Acogeunplato, un recetario del mundo elaborado por refugiados y apadrinado por el afamado chef Pepe Rodríguez porque "la gastronomía no entiende de fronteras".

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha puesto hoy en marcha esta iniciativa con la intención de seguir reclamando una "acogida más generosa", ha explicado a Efe durante la presentación de la campaña su secretaria general, Estrella Galán.

"Desde CEAR queremos hacer un vínculo entre la gastronomía y la inclusión, la gastronomía como un lenguaje universal que nos evoca nuestros recuerdos de la infancia y que demuestra lo mucho que pueden aportar los refugiados a nuestra cultura", ha añadido.

Para ello han contado con la colaboración de Pepe Rodríguez, que ha reinterpretado en las cocinas del centro de acogida que la entidad tiene en la localidad madrileña de Getafe la pastela marroquí para convertirla en un "Crujiente de pollo con aromas de Magreb".

En su opinión, "la cocina siempre fue una mezcla y nunca tuvo fronteras; no existe la cocina castellanomanchega ni la leonesa, existía la de un lado del río y la del otro; le hemos puesto rayas geográficas y mapas, pero es universal".

No habría podido preparar este plato sin la ayuda de Imane, que llegó hace once años escapando de "un matrimonio de engaño muy complicado"; ahora sueña con poder abrir "un bar pequeño" donde poder fusionar la gastronomía árabe y española, que le "encanta".

#Acogeunplato es un recetario "abierto" que irán engrosando otros refugiados en la web www.acogeunplato.com, en la que pueden acompañar sus platos con las historias de violencia que les forzaron a abandonar su país.

Como Juan Manuel, que huyó hace tres años de México porque, como abogado, se vio "involucrado en la lucha contra el narcotráfico y la no democracia" en un país donde también fundó una asociación para sacar a jóvenes del alcoholismo y la drogadicción.

"Pero no me siento un cobarde, sino que creo que debemos buscar esa paz y tranquilidad en otro lugar si no las tienes en tu país", subraya a Efe.

Hoy ha preparado tacos ahogados, uno de los platos favoritos de su familia, con la que vive en Madrid; aunque le acaban de denegar el derecho de asilo, confía en encontrar otros medios para formalizar su residencia en España.

Anas anhela que "hoy o mañana acabe la guerra" en Siria, pero cree que "desgraciadamente queda mucho tiempo"; esa situación es la que le llevó a volar a Argelia y cruzar Marruecos antes de ingresar en el CETI de Melilla, donde estuvo tres meses antes de llegar a Madrid.

Cuatro años después, trabaja como ayudante en la cocina del centro de acogida, elaborando platos españoles que "están muy ricos", aunque no menos que el Baba Ganoush sirio que ha realizado hoy.

Junto a estos platos, Aigul ha puesto sabor a Rusia con un plato de Chak Chak; Deisy Gabriela a El Salvador con Frijolitos molidos con plátano macho; August y Natacha a Costa de Marfil con Ñame con crema de berenjena y Carpa con Attiekede; Isamar y Humberto a Venezuela con Arroz con Coco y Arepas Rellenas y Pierre a Camerún con Pollo DG.

Esta iniciativa saltará dentro de poco a otras zonas de España en las que, según Galán, otros refugiados y renombrados cocineros enriquecerán este particular "libro de recetas del mundo", que permitirán conocer "un poco más a estas personas".