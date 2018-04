Prisiones desmiente que Jordi Sànchez esté 18 horas en su celda e incomunicado

Instituciones Penitenciarias sancionó a Jordi Sànchez un mes sin acticvidades recreativas pero sin dejarlo recluido en su celda 18 horas diarias ni incomunicado, como ha denunciado el exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de Junts per Catalunya (JxCat) en Twitter:

El càstig per les meves paraules en la campanya del 21D, gravades per telèfon: (1) 6 mesos d'incomunicació amb @ISerNuri , (2) canvi de mòdul, (3) ara durant un mes 18 h diàries tancat a l'esquifida cel·la #llibertat pic.twitter.com/pRHl6qOWr6

Fuentes penitenciarias conocedoras del expediente sancionador de Jordi Sánchez han informado de que a este preso se le han interrumpido sus comunicaciones telefónicas con Nuri Guillaumes, extesorera de la ANC, por saltarse las normas que son comunes para todos los internos cuando grabó una conversación telefónica de la que se extrajo el mensaje difundido en la campaña electoral de Cataluña del 21 de diciembre.

La cuenta de Twitter de Sánchez detallaba este martes que su castigo por aquellas palabras fue la incomunicación durante seis meses con Nuri Guillaumes, el cambio de módulo y estar "durante un mes 18 horas diarias cerrado en la raquítica celda". Prisiones, sin embargo, lo desmiente.

Las fuentes penitenciarias señalan que este tuit del diputado de JxCat "no se ajusta a la verdad". Explican que después de la comunicación telefónica por la que se le abrió expediente, se decidió dar de baja la posibilidad de que pudiera volver a hablar con Nuri Guillaumes. La defensa de Sánchez recurrió al juez de vigilancia y éste desestimó el recurso.

Hace dos meses, a Jordi Sánchez se le cambió de módulo y se le trasladó a uno similar en el que ingresó en Soto del Real el pasado 16 de octubre. Las citadas fuentes señalan que este tipo de decisiones son habituales, al igual que la privación de actividades recreativas, aunque no es verdad que exista ninguna instrucción para que el reo permanezca 18 horas en su celda, como ha difundido en su cuenta de Twitter. "En ningún caso", subrayan además, "ha sido ni está incomunicado".

Después de conocer esta información, Sànchez ha vuelto a escribir en Twitter que la misma le da la razón "confirmando el castigo"

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont también ha mostrado su apoyo a Sànchez en esta red social y le ha dedicado la canción de Paco Ibáñez, A galopar: "Gracias por tu compromiso. Tu participación fue decisiva, y eso no lo han digerido. No es justicia, es venganza. Va por ti"

