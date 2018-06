El PP pide la dimisión del ministro Planas, imputado por un robo de agua en Doñana

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Teodoro García Egea ha pedido hoy la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, procesado en una causa sobre el robo de agua en Doñana, y, si no lo hace, ha recalcado, "tendrá que hacerlo Pedro Sánchez". García Egea ha recordado al hilo de la situación judicial de Planas un tuit de hace tiempo de Pedro Sánchez en el que aseguraba que si llegaba a ser presidente no abriría los despachos ministeriales a imputados.

El Juzgado de Instrucción 2 de La Palma del Condado (Huelva) ordenó el pasado mes de julio el procesamiento de los exalcaldes de Almonte Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y de 12 empresarios, administradores de seis empresas agrícolas, por un delito de los recursos naturales y el medio ambiente en Doñana. También procesó por el mismo delito a María Isabel Salinas y Judit Anda, ex secretarias generales de Agricultura, y a Luis Planas, exconsejero de Agricultura de la Junta de Andalucía.

Por eso, el PP le ha reclamado su dimisión o, en caso contrario, la del propio presidente del Gobierno, a quien también ha pedido explicaciones porque "puede haber falsificado" su currículum, según una información de OK diario, en la que se afirma haberse atribuido ser jefe de gabinete en la ONU "cuando no lo era". En la página web de La Moncloa "ya no aparece, pero sí en fichas anteriores", ha asegurado el portavoz adjunto popular en una rueda de prensa en el Congreso para demandar todas esas explicaciones porque Sánchez ha sido "implacable" con casos similares. Pedro Sánchez inició una "caza de brujas" contra el PP y ahora que es él quien tiene que dar cuenta de todo esto "esconde el bulto", se ha quejado. Las acusaciones, ha señalado, son lo "suficientemente graves" como para que el presidente "dé la cara", ha insistido García Egea, que ha recordado que la "moción de censura" de Sánchez escondía "más sorpresas" que la condena por fraude fiscal al ya exministro Màxim Huerta.

Para el dirigente popular, Planas tiene que dimitir, como hizo ayer Huerta, aunque para el PP, según ha defendido él mismo, un político no debe hacerlo hasta que no haya apertura de juicio oral. Y lo cree así, según ha justificado, porque muchas imputaciones que han tenido cargos del PP, promovidas a veces por el PSOE -ha dicho- han terminado siendo archivadas.

Una respuesta que ha dado al ser preguntado por la situación de Ana Mato, condenada por lucrarse de la trama Gürtel, y Gabriel Amat, presidente del PP de Almería e investigado por un presunto delito a la Hacienda pública. Se ha limitado a responder que Mato solo es militante del PP y que no se trata de una condena penal.

PSOE: "NO HAY CASO, NO HAY NOTICIA"

El PSOE ha negado que Planas esté imputado en ninguna causa judicial: "no hay caso, no hay noticia, no hay indicio de delito", ha aseverado el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, después de que el PP haya pedido la renuncia de Planas.

En una entrevista en la Sexta, Gil ha asegurado que los socialistas estarán "encantados de ir al Congreso a dar las explicaciones que hagan falta" sobre el asunto del robo de agua en Doñana en 2015, por el que el año pasado un juzgado de instrucción de Huelva procesó a Planas, entonces consejero de Agricultura de Andalucía, junto a dos exalcaldes y doce empresarios.

Tras subrayar que esa es una actuación correspondiente a su anterior actividad como consejero, el dirigente socialista se ha mostrado convencido de que esto refleja que hay "muchos interesados en atacar el proyecto de Pedro Sánchez".