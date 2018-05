Kichi habla claro sobre el chalet de Iglesias: "No quiero dejar de vivir en mi piso de currante"

El silencio se extiende entre los miembros de Podemos dos días después de conocerse la compra de un chalet de 600.000 euros por parte del líder del partido, Pablo Iglesias, y de su pareja Irene Montero. Sin embargo, el alcalde de Cádiz José María González no ha dudado en alzar la voz para expresar su opinión sobre esta polémica adquisición.

'Kichi' ha hecho público este viernes un comunicado en el que ha anunciado dónde dona la cantidad que excede del salario limitado recogido en el código ético de Podemos. En ese mismo documento, añade: "Ni he pensado (en irme) ni quiero dejar de vivir ni criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio gaditano de La Viña". Un claro dardo en contra de Pablo Iglesias. Y continúa: "La idea es no parecernos a la casta, es no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos a ellos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente, es no vivir como ellos, es parecernos al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales (...) Ya es bastante privilegio vivir en la Viña, en Cádiz y con Teresa, por eso no recibo otros ingresos y por eso no genero más ahorro que el que dono cada mes", ha apostillado.

El alcalde detalla que sus donaciones durante los meses de marzo y abril han ido a parar a la Asociación de familiares de enfermos duales (Afedu), con problemas de drogodependencia y otros trastornos psíquicos. En total, han recibido 2.630 euros, la cantidad exacta que excede del 40 por ciento de su sueldo del alcalde y que los dirigentes de Podemos se compromenten a donar según lo recogido en el código ético de Podemos.

Kichi reside en el barrio gaditano de La Viña junto a Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía