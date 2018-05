Ada Colau: "Torra debería pedir disculpas por los comentarios despectivos hacia los españoles"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que Quim Torra, designado por Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, debería "como mínimo pedir disculpas" por sus comentarios despectivos hacia los españoles en las redes sociales, algo que le "invalida" para ser un president de todos los catalanes.

Torra escribió hace unos años unos polémicos comentarios en Twitter, como "vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario", "oír hablar a Albert Rivera de moralidad es como oír hablar a los españoles de democracia" o "los españoles solo saben expoliar".

En declaraciones al programa "La nit a 8tv", la alcaldesa de Barcelona ha aseverado que "los posicionamientos de Torra sobre los españoles me ofenden y le invalidan para ser un presidente de todos los catalanes".

"No me representa y me ofende que hable de forma despectiva", ha subrayado Ada Colau, que considera que Torra "como mínimo debería pedir disculpas".

Colau opina que "Quim Torra es el mejor candidato para Puigdemont, pero no para Cataluña", comunidad que "atraviesa un momento difícil y haría falta alguien con capacidad de diálogo y transversalidad, y él no es un buen candidato" a la presidencia de la Generalitat.

La alcaldesa de Barcelona ha advertido también de que "es imprescindible recuperar la institución, dignificarla, recuperar un clima de diálogo real para salir del callejón y recoser la sociedad catalana".