Excluido de la fiesta

Salidos de alguna mentalidad friki los aniplastis son unas criaturas de ficción parvularia que se han colado en la redacción de la COPE por unos días. En ese tiempo planean 'plastilinizar' el suceso que más les haya llamado la atención durante aquella semana desde su punto de vista, quizá maduro, quizá infantil, siempre frikoide.

Y... ¿Quién sabe? Acaso la visión de los aniplastis no sea más que una burda caricatura casera de nuestros siempre serios políticos... pero también cabe la posibilidad de que las visiones caseras caricaturescas niñiles en alguna ocasión no estén tan lejos de la realidad de nuestros no siempre tan serios políticos.

Esta semana les ha dado por suponer como sería una fiesta para los 'colocados' por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, en la que no están todos los que habrían querido estar en ella. Y es que no todos los que apoyaron con entusiasmo la moción de censura han visto recompensado como querían este apoyo con alguna cartera ministerial o algún que otro puestecito en nómina del Estado.