“Camarón de la Isla es un mito y una leyenda única en España”

Su figura revolucionó el flamenco. Para muchos fue un genio adelantado a su tiempo. 25 años después de que emprendiera el gran viaje aún seguimos disfrutando de él gracias al legado musical que nos dejó. Y ahora también lo podemos hacer en el cine gracias a la película documental ‘Camarón: Flamenco y Revolución’, una documental que narra la vida de una de las figuras más grandes y veneradas de la historia de la música española, José Monge Cruz, ‘Camarón de la Isla’. Este año se cumplen 25 años de su muerte y el documental transcurre por su infancia, además de repasar algunos momentos importantes como su llegada a Madrid o su encuentro con otro genio, Paco de Lucía. Y todo ello contado a través de la voz del actor Juan Diego. “Camarón es un mito y una leyenda única en España, no creo que haya otro igual por varias razones. La primera razón se debe a que el flamenco es un gran género musical y el gran revolucionario de este género es Camarón. Eso lo hizo él junto a Paco de Lucía. También le tocó vivir un contexto cultural donde los gitanos necesitaban un ídolo y él se convirtió en ese representante y, además, se murió joven y eso lo convirtió en un icono a la altura de cualquier genio internacional de la música”, asegura Alexis Morante, director de ese documental en ‘La Noche de COPE’. La voz en off de Juan Diego y el texto con el que acompaña a la vida de Camarón es también otro de los atractivos de esta película que habla de un hombre y no de un ángel. La vida de Camarón es tratada desde los orígenes humildes de un talento natural excepcional que es encumbrado hasta los altares del arte flamenco.