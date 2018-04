Villar Mir: "Jamás he pagado un céntimo a ningún partido político"

El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha negado hoy en la comisión sobre la presunta financiación irregular del PP en el Congreso haber pagado comisiones a "ningún partido político" a cambio de adjudicaciones a sus empresas y ha dicho que nunca ha recibido "ningún trato de favor" de nadie.

"Jamás he pagado un céntimo a ningún partido político por la adjudicación de ninguna obra ni en España ni fuera de España", ha asegurado Villar Mir, que aparece en la presunta contabilidad paralela del PP, reconocida por su extesorero Luis Bárcenas, en la que se refleja que habría pagado 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008.

Pero el que fuera ministro de Hacienda en 1975, imputado en varias causas de corrupción, ha querido dejar claro que es "absolutamente falso" que conozca a Bárcenas o que le haya dado dinero para el partido y ha dicho que lo único que ha hecho en su vida es "trabajar, trabajar y trabajar".

"He tenido a gala jamás haber recibido una subvención del Estado, jamás he comprado nada público, todo lo que he comprado en mi vida han sido a empresas privadas", ha añadido Villar Mir, a quien el juez que investiga la presunta caja B del PP volvió a imputar en esta causa el pasado 15 de marzo.