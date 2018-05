S.Santamaría reprocha que moción es solo ambición de hacerse con el poder

MOCIÓN CENSURA

Madrid, 29 may (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado hoy que la moción de censura presentada por el PSOE solo es "ambición de hacerse con el poder" tras no haber conseguido ganar las elecciones y que ya está costando a España más de 36.000 millones de euros., En respuesta a una pregunta de la diputada socialista Carlota Merchán sobre los criterios para nombrar a los delegados del Gobierno, Santamaría ha asegurado que la bancada socialista no puede deci