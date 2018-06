Podemos no ve en Gobierno de Sánchez guiños a la España de cambio y del 15M

GOBIERNO SÁNCHEZ

Madrid, 7 jun (EFE).- La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha dicho que no ve en el Ejecutivo de Pedro Sánchez "guiños a la España de cambio y del 15M" y que no está pensado para tener una relación preferente con Podemos, pero aún así le darán unas semanas de margen hasta poder valorar su acción de Gobierno.,"Decir que este Gobierno hace guiños para contentar al PP y Ciudadanos y que no está pensado para tener las mejores relaciones con aquellos que votamos a favor de la moción