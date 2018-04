Perdió las piernas, los dedos y parte de la cara por un arañazo y un lametón de su perro

Jaco Nel, un médico británico de 52 años, sufrió una terrible infección al jugar con su perro Harvey. Al parecer, el animal le produjo un arañazo en la mano. Jaco se desinfectó la herida pero semanas más tarde comenzó a tener síntomas parecidos a la gripe.



Acudió al médico y llegaron las malas noticias. Una bacteria en la saliva de su spaniel le causó una infección que le desencadenó septicemia, una sobrerreacción del sistema inmunológico ante una infección. Así lo asegura en su entrevista a la BBC.



La septicemia es la principal causa de muerte por infección en el mundo. Jaco estuvo a punto de morir, pero los médicos consiguieron salvarle. Estuvo varios días en coma y largos meses en el hospital. Perdió sus dos piernas por debajo de la rodilla, los dedos de una mano y una desfiguración en la nariz y los labios.

Él no se dio cuenta de lo enfermo que estaba porque al sentirse mal, como si tuviera gripe, se fue a dormir hasta el día siguiente. "Me debí de enfermar mucho porque me sentía confuso, desorientado. No escuché el teléfono cuando me buscaban al faltar al trabajo", le contó el doctor al programa de la BBC.



"Al final del día, mi pareja vino a casa y me encontró en un estado terrible", recuerda. "Llamó a los servicios de emergencia y se portaron genial: inmediatamente se dieron cuenta de que era septicemia y empezaron a tratarme de urgencia allí mismo".



"Me fallaron los riñones y también me hicieron diálisis durante dos meses. Fue un período muy duro. Supe desde casi el principio que acabaría perdiendo las piernas y los dedos, pero no estaba seguro de lo que le pasaría a mi cara. Y al final perdí la punta de la nariz y mis labios tienen cicatrices, me cuesta hablar y también tengo dificultades para comer, aunque ahora las sobrellevo mejor. Después de cuatro meses en el hospital me amputaron las piernas”, añadió.