Mireia Boya: Llarena hace justicia a la carta y no basada en hechos objetivos

Barcelona, 9 may (EFE).- La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha considerado hoy que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena hace justicia "a la carta" y "no basada en hechos objetivos", y ve "chulería" en muchas de las instituciones del Estado.,En declaraciones a RAC1, Boya, que está procesada por desobediencia, se ha referido así a su comparecencia de ayer ante Llarena, durante la cual defendió que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell no debería estar en prisión acusada de rebelión