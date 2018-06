Maillo ve al Gobierno "envejecido" y a Sánchez "escondido en la madriguera"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado hoy que ve que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "envejecido muchísimo en muy poco tiempo" y el presidente está "escondido en la madriguera" tras los casos que afectan al exministro de Cultura y al titular de Agricultura.

Martínez-Maillo, que es parlamentario por Zamora y esta tarde ha presidido la junta directiva del PP de esta provincia, ha asegurado a los periodistas que el nuevo Ejecutivo de la nación ha demostrado tener "mucho marketing y muy poco fondo".

Al respecto, ha recordado el procedimiento judicial abreviado que se ha iniciado contra el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la dimisión de Màxim Huerta como titular de Cultura, lo que ha llevado a Martínez-Maillo a comentar que "vaya ojo tiene Pedro Sánchez al elegir a sus ministros".

Ante estos casos, el coordinador general de los populares ha subrayado que Pedro Sánchez no se ha pronunciado, no se sabe lo que opina sobre Planas o Huerta y desde que es presidente no ha hecho ninguna comparecencia pública.

"Sabemos que habla por Twitter pero además los españoles se merecen el respeto de que haga alguna declaración pública", ha reflexionado sobre Pedro Sánchez, del que ha dicho que "parece que está escondido porque teme algo".

Ha censurado que el presidente del Gobierno esté "mudo", no de su opinión sobre temas "muy relevantes" y tampoco acuda al Parlamento porque "parece que tiene alergia" al control parlamentario.

Todo ello le ha llevado a concluir que el actual Gobierno ha envejecido "en muy poco tiempo" y ha confiado en que el Ejecutivo socialista haga "poco daño" durante su "breve paso" por la Moncloa.

Ha subrayado que el Ejecutivo salido tras la moción de censura "no tiene el apoyo del conjunto de los ciudadanos" y en la Moncloa duerme "un señor que no ha sido votado por los ciudadanos", pese a lo cual ha reconocido la "legitimidad parlamentaria" del nuevo Gobierno.