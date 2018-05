Iceta cree que nombrar consellers en prisión no justificaría mantener el 155

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que si se nombra como consellers a dirigentes en prisión o en el extranjero será "un error", pero "no justificaría mantener el artículo 155", aunque sí ha defendido mantener, por "prudencia", la intervención de las finanzas de la Generalitat.

En declaraciones a TV3, Iceta ha dicho que ve "magnífico" que "la primera preocupación política" del presidente electo Quim Torra sea "establecer un diálogo con el Gobierno de España", y ha considerado que Mariano Rajoy "haría muy bien" en iniciar ese diálogo de "inmediato" o incluso el día después de la toma de posesión.

El líder socialista ha asegurado que "por supuesto" que asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat y, sobre la posibilidad de que éste nombre como consellers a dirigentes en prisión o en el extranjero, ha opinado que "es un error poner en puestos de responsabilidad a gente que no pueda ejercer". "¿Es posible legalmente? Lo es. ¿Es conveniente? No", ha subrayado.

En este sentido, ha advertido de que optar por esos nombramientos "no justificaría mantener el 155", un artículo que "solo es justificable cuando se producen ilegalidades": "Y, por lo que yo sé -ha añadido-, las personas en prisión tienen derechos, presunción de inocencia y pueden ser nombradas. No hay impedimento jurídico. Lo que pasa es que después no podrán ir a las reuniones".

Iceta ha lamentado, sin embargo, que a Ciudadanos "se les ve una salivación" con su insistencia en seguir manteniendo la suspensión del autogobierno. "El 155 no es bueno y si se aplica es porque se ha producido una ilegalidad", ha aseverado.

"Por lo tanto -ha recalcado en alusión a la formación naranja-, no deseemos que se produzca una ilegalidad. Los que son muy legalistas, y yo pensaba que Cs lo era, saben que tras tomar posesión el nuevo Govern cesa la aplicación del 155 y prorrogarlo es imposible. Se podría eventualmente decidir aplicarlo de nuevo, pero en función de una ilegalidad, no de una presunción de ilegalidad".

Como tampoco ha considerado que debería alargarse el 155 solo por el "discurso" de investidura de Torra: "La libertad de expresión tiene algún límite, pero ampara muchas cosas. El presidente Torra dice que quiere 'hacer república'. ¡155! Mire, no. Pero si hace un acuerdo de gobierno o una ley que vulnera la legalidad, entonces ya estamos en otro supuesto. Dejemos respirar", ha aconsejado.

En cambio, sí ha considerado "prudente" mantener la intervención de las finanzas de la Generalitat porque "entre otras cosas no sabemos si el president se ajustará a la legalidad. De la misma manera que creo que hay que levantar el 155 -ha explicado-, mantener mecanismos de supervisión me parece de una elemental prudencia".