Hernando afirma que "la famosa cuenta B" era de Bárcenas, no del PP

SENTENCIA GÜRTEL

Madrid, 29 may (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado hoy que "la famosa cuenta B" era del extesorero Luis Bárcenas, que "manejaba a su antojo", y no la caja B del Partido Popular y ha añadido que su partido pide perdón "por no haber sabido detectar a unos sinvergüenzas".,En una entrevista en Antena 3, Hernando ha afirmado que "el señor Bárcenas ha mentido a los ciudadanos, ha mentido al PP, ha mentido a su familia, ha mentido a sus abogados y ahora sigue mintie