Gabilondo dice que nadie lo ha llamado y ve compatible Comunidad y Ministerio

El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado hoy que "nadie" lo ha llamado para ofrecerle ser ministro de Educación, una materia que ha definido como su "pasión" y que ve "compatible" con ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los periodistas en la celebración de cuarenta aniversario de la Federación de Enseñanza de CCOO, Gabilondo ha reiterado que en este momento no tiene "otro plan que trabajar por y para Madrid", aunque ha dicho que "esto -en referencia a la posibilidad de ser ministro- hasta el último momento siempre puede estar abierto".

"Es un honor que alguien piense que yo puedo hacer algo", ha declarado en respuesta a ser considerado uno de los candidatos más valorados para ocupar la cartera de Educación.

"Si alguien me llamara atenderé con mucho cuidado lo que se me diga", ha asegurado, tras lo que, en tono de broma ha dicho, "en este momento con minuto y resultado, a las diez y media de la mañana nadie me ha llamado y estoy encantado de estar en Madrid y por Madrid".

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid ha recalcado que "las políticas públicas también se hacen de modo decisivo en las comunidades" donde, ha precisado, "trabajé con toda mi alma".

"También es cierto que la educación es mi pasión y esté donde esté trabajaré para que la educación esté muy bien", ha añadido.

"Mi intención es ser candidato -a la Comunidad de Madrid- y sí creo que es compatible" con ser ministro de Educación, ha reiterado Gabilondo, quien ha indicado que "otra cosa es lo que diga la vida" porque en la política "hace quince días pasaba una cosa" y "ahora hacer pronósticos para dentro de un año me parece un poco aventurado".

Ha considerado que "hay muchas personas muy valiosas" que pueden ser ministro de Educación, un nombramiento que "también es un problema de estrategia, de tiempo y de ver qué puede ser mas interesante".