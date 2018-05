CUP convoca consejo político y reabre debate sobre su voto en la investidura

La CUP ha convocado hoy una reunión extraordinaria de su consejo político porque tres asambleas territoriales han obligado a reabrir el debate sobre el voto de sus diputados en el pleno de investidura, que hasta el momento se ha mantenido en la abstención.

La reunión del consejo político tendrá lugar en las próximas horas, si bien no puede producirse sin que las diferentes territoriales hayan debatido los diversos escenarios posibles y se pronuncien ante la investidura del candidato de JxCat, Quim Torra.

El debate ha sido reabierto a instancias de asambleas territoriales en las que tiene mayoría Endavant, que es uno de los dos grandes sectores que conviven dentro de la CUP, pero ahora mismo predomina en el conjunto de la CUP la posición favorable a mantener las abstenciones, según han indicado fuentes de la organización anticapitalista, lo que facilitaría la investidura de Torra en segunda votación.

La correlación de fuerzas dentro de la CUP, no obstante, hace muy imprevisible ahora mismo el resultado final de la reunión del consejo político que se reunirá conjuntamente con el Grupo de Acción Parlamentaria (GAP), en el que figuran los representantes de las organizaciones que concurren en coalición con la CUP en las elecciones.

El motivo principal que aducen las territoriales que desean reabrir el debate sobre la investidura es que el programa de gobierno con el que puede ser investido Quim Torra no ha sido pactado con la CUP y ya fue rechazado anteriormente, si bien esta formación se había comprometido a no obstaculizar la investidura de un candidato de JxCat que no fuese Carles Puigdemont.