¿Indirecta? de Cantona a Neymar: "No más lágrimas de cocodrilo"

"No más engaños. No más lágrimas de cocodrilo. No más narcisismo. Amemos a Brasil como solíamos amarlo".

Esa frase, acompañada de una fotografía del ex internacional con Sócrates, en la que se lleva la mano al corazón, es la última publicación del ex futbolista Éric Cantona. El mensaje se sobreentiende que va dirigido a Neymar, que se deshizo entre lágrimas, tras su gol y la victoria ante Costa Rica, en el presente Mundial de Rusia.

Pocos días atrás, Cantona se burlaba del peinado del delantero brasileño posando con un plato de spaguettis cocidos en su cabeza, mientras sujetaba una fotografía reciente de Neymar.