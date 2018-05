"Pablo Iglesias, el mismo que hacía escraches a políticos del PP, dice que es víctima del acoso fascista"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Enhorabuena a toda Huesca. A Huesca que es Sociedad Deportiva Huesca, que ha hecho historia. Sube a Primera División. Oiga, en poco tiempo. Hace poco estaba entre Segunda B y Tercera y ahí, y ahí los tienen. Cómo se va a poner Huesca los fines de semana en el coso, en el alto y el bajo. En los dos. Nos alegra mucho. Enhorabuena a todos que sé que ha sido una noche larga, intensa, feliz en la capital del Alto Aragón.

Bueno, damas y caballeros, hoy es martes 22 de mayo del 2018. Digamos que se espera menos tormentas en una jornada con cielos cubiertos en la mitad norte. ¿Y el resto? Pues prácticamente un día muy estable.

ESCUCHA EL ANÁLISIS DE CARLOS HERRERA DE ESTE MARTES 22 DE MAYO

Es un día muy peculiar porque hoy es el día en que jueces y fiscales hacen huelga. ¿Todos unidos? Hombre, habrá... Pues cuestiones de urgencia en los juzgados y servicios mínimos. Bueno, ¿qué es lo que piden jueces y fiscales? Piden mejores condiciones laborales, piden mejores sueldos, piden más medios... Miren, a jueces y fiscales les pagan 53 euros por 7 días de guardia semanal. Les decía, 53 euros por 7 días de guardia. 0,41 céntimos la hora por estar 7 días enteramente disponibles. Piden, por ejemplo, apoyo.

¿Para quién? Para los jueces y fiscales de Cataluña, que se le reconozca un plus por estar allí. Pues, ¿por qué? Porque se están marchando. ¿Y sabe usted el riesgo que se corre de que entren sustitutos contratados que no pertenecen a la carrera judicial, fiscales de ideología independentista? Porque está pasando y son tan cicateros, tan miopes, que después de que los compañeros de estos jueces y fiscales están allí dando la cara por el Estado, que han parado junto con las fuerzas de seguridad del Estado el golpe de Estado. Les ignoran. Y así, sumar y seguir.

Mire, por ejemplo, una de las... Una de las fiscales sustituta de una Fiscalía de área de Barcelona, fiscal sustituta en Tarrasa, la foto que tiene en su WhatsApp, que la tengo aquí y no tengo ningún inconveniente en enseñársela a ustedes a través de la web, la foto de perfil es la cara del juez Llarena con un manotazo, la marca de un manotazo rojo en la cara, y en el centro de la palma la banderita independentista. Eso una fiscal en su foto de perfil de WhatsApp. Estas son las cosas que, lógicamente, de alguna manera, hay que combatir. Y también por estas cuestiones hoy están de huelga jueces y fiscales.

Bueno, hablando precisamente de este asunto de Cataluña, Quim Torra sigue, mantiene el desafío. Ha visitado a los presos y ha insistido que Turull y Rull sean consejeros. ¿Y qué ha querido hacer? Llevar ese nombramiento al Boletín Oficial, el Boletín Oficial de la Generalidad que controla el Gobierno porque todavía sigue el 155 y el Gobierno no lo quiere poner. Entre otras cosas porque el nombramiento de ese Gobierno es un fraude de ley porque, efectivamente, ni Rull ni Turull, que están presos, es verdad que preventivos a la espera de juicio, pueden ejercer su cargo. Y, además, si alguno de los que quiere nombrar Torra antes de estar nombrados en un boletín dispusieran de sus cargos, estarían realizando usurpación de funciones. Es bastante delicado el asunto.

Tan delicado como el peligro de enfrentamiento civil que en Cataluña puede darse porque, saben ustedes, los que consideran que los espacios públicos son de ellos para poner cruces y... En fin, toda esta revolución ictérica, ictérica e histérica, que quieren montar en playas y jardines, también tiene su contestación en aquellos que tienen todo el derecho a quitarlo.

Ayer en la playa de Canet de Mar ya hubo conatos de enfrentamiento, incluso alcaldes como el de Arenys de Munt quiere multar al que retire de la vía pública la propaganda de los independentistas. Es, bueno... Es que, claro, la calle siempre será de ellos como bien afirman. Evidentemente no puede hacerlo. No puede multar a nadie este simple, pero así van evolucionando las cosas día a día.

Y el otro asunto, porque ya saben usted, es que este asunto que da risa. Esta descomposición que entra entre altos cargos de Podemos a cuenta de la pregunta trampa, chantaje, que quiere realizar Pablo Iglesias a las bases después de haberse comprado el chalet de los famosos 600.000 leuros. Ese casoplón, casoplón, casoplón.

Pues lo que ha hecho, en lugar de decirle a los suyos o preguntarle a los suyos, ¿creéis que tengo derecho a tener esta casa o no? ¿La cambio? ¿Me voy a un apartamento? ¿Compro una menor? No, no. Lo que les dice es: La casa la tengo ya y es para mí. Ahora, ¿queréis que siga o no queréis que siga? ¿Vais atreveros a echarme? ¿Estáis conmigo o contra mí?

Mira, la responsabilidad es de Pablo Iglesias. Sin embargo, prefiere pasar esa decisión personal a los demás. Y mientras tanto, sí, se hace la víctima, el victimismo teatral que utiliza es sorprendente. Dice que denuncia el acoso fascista que está sufriendo por la compra de chalet. Y eso lo dice un tío que organizaba acciones de acoso violento contra políticos a los que él consideraba culpables de promover el dolor social.

Incluso a Rosa Díez, que no era culpable de nada, pero va a una universidad a dar una conferencia y este le monta un escrache. O se lo monta a Soraya y a su niño. O se lo montan a Cristina Cifuentes. O se lo montaban a la pobre Rita Barberá. Rita Barberá, que vivía de alquiler, y que estos la tenían, por supuesto, por las más corrupta del mundo. Y ahora se queja el señorito de que es que está viviendo un acoso fascista.¡Anda, venga, vete ya!