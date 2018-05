“No creo que haya ningún venezolano que no haya sufrido un episodio de inseguridad”

Nicolás Maduro ha sido reelegido presidente de Venezuela hasta 2025 en una elecciones fabricadas a su medida. Denuncias de fraude y una abstención récord porque aunque las fuentes oficialistas hablan de una participación de 46% otras versiones cuentan que no llegaría ni al 30%.

Y todo a pesar de que algunos votantes confesaban sin rubor que habían recibido un bono de dinero por participar en las elecciones y a pesar también de las declaraciones del propio Maduro que habló de “votos o balas” como advertencia a los partidarios de la abstención

La oposición decidió hace tiempo no acudir a unos comicios sin ningún tipo de legitimidad y que no van a ser reconocidas por la comunidad internacional. Se las acusa de falta de transparencia y de no darse las condiciones básicas para el ejercicio democrático.

Y lo peor es que no hay visos de mejora para una situación política y social que sufren cada día los venezolanos. Escasez de medicinas, alimentos y servicios básicos. Estamos ante un país arruinado y con una inseguridad galopante que hace muy difícil llevar una vida normal.

Cuatro millones de venezolanos han salido del país en los últimos años, más de 200.000 han venido a España a intentar buscar un futuro y una libertad que no encuentran en su país

Una de esa venezolanas que llegó con visado de estudiantes es Jenny que lleva año y medio en nuestro país. Asegura que la jornada electoral de este domingo era la “crónica de una muerte anunciada, no ha habido sorpresas”, ha lamentado en 'Mediodía COPE'.

Salir de Venezuela para estudiar un postgrado “fue la excusa”. Detrás subyacía la falta de seguridad, de medicamentos y alimentos, algo “insostenible" para su familia.

La madre y abuela de Jenny aún siguen en Venezuela. Necesitan un tratamiento médico especial que en Venezuela no pueden conseguir. “Les envío los medicamentos que allí o no se consiguen o tienen un precio muy elevado”. Pese a este esfuerzo económico “siempre está el riesgo de que en la aduana te lo puedan quitar”.

Además su familia ha vivido episodios violentos, algo que según relata es habitual en el país. “No creo que haya ningún venezolano que no haya sufrido un episodio de inseguridad”

Pese a todo Jenny se siente una “privilegiada”. “Para ellos soy una ventana de posibilidades para que puedan tener medicamentos. Además yo también puedo seguir estudiando para avanzar personal y profesionalmente”.