Felizmente ya es lunes. No es un lunes cualquiera. Es Lunes de Pentecostés. Un día que va a seguir la inestabilidad en buena parte del territorio nacional y en el que las arenas de la aldea de El Rocío, donde nos encontramos, los almonteños portan en andas a la Virgen, su patrona, la Virgen del Rocío. Hoy es el santo, la onomástica de todas las niñas, señoras que se llamen Rocío, a todas nuestra enhorabuena. Y visitando las hermandades de uno a otro lugar por el real de la plaza hasta que lleguen las 2 o las 3 de la tarde que volverá a su altar.

Bueno... Cosas de hoy. Buena noticia el Real Madrid de baloncesto, el mejor club del mundo que ha conquistado la décima copa de Europa tras ganar al Fenerbahce 85-80. Vuelve a ser numero 1 Rafa Nadal. Se han ido Fernando Torres, Andrés Iniesta, Xabi Prieto del fútbol. Se han despedido de sus equipos. Ha sido todo muy emocionante. Y aquí estamos.

¿Y la semana que afán tiene? Tiene un afán internacional, que es en estas elecciones que se ha montado en Venezuela Nicolás Maduro para él mismo. Pues, dice que ha ganado por 6 millones de votos. No ha llegado al 50% ni mucho menos la votación. La oposición no se presentaba y pedía que no se presentasen los votantes tampoco. Y en eso estamos, con Rodríguez Zapatero de por medio, por cierto.

Y luego hay dos informaciones de interés e importantes. ¿Cuál? Mire, sobre toda hay una que es una información que desencadenan otras. ¿A qué me refiero? A que Torra, este racista declarado que ha sido elegido presidente de la Generalidad de Cataluña, y que está ahí para hacer el trabajo que está haciendo, es consecuente con aquellos que le han encargado, que es evitar que llegue la normalidad a Cataluña. La normalidad administrativa. Evitarlo. Es decir, que siga la tensión, la provocación permanente. Y para eso ha nombrado a un gobierno en el que incluye a unos cuantos forajidos y a unos cuantos presos. Es decir, quiere que Rull y Turull sigan siendo consejeros y que lo sean también los fugados Comín y Lluís Puig.

Y el Gobierno le ha venido a decir, a través del subsecretario de Presidencia, el Ministerio de Presidencia, que o hace una lista con personas que puedan dedicarse al Gobierno o no levanta el 155. Que a lo mejor es lo que pretende Torra. Crear agravio y luego, además, ver si de rebote consigue que el PNV no apoye los presupuestos de Rajoy. Los presupuestos están ya en el Congreso. Y hoy comienza el pleno y el Gobierno lo que tiene son los votos de Ciudadanos,Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias, pero necesita los votos del PNV. Y el PNV dijo que no le daría esos votos, a pesar de las regalías que llevan para la comunidad autonoma vasca estos presupuestos, si no retiraba el 155.

Claro, Rajoy ahí se ha blindado y ha buscado el apoyo de Pedro Sánchez y de Albert Rivera. Habló el sábado con ellos y va a hacer frente a este desafío. Es decir, el 155 podría seguir aplicado a Cataluña e, incluso, endurecerse. Es decir, llegar al control de los Mossos, de TV3 y de alguno más.

Bueno, pues en eso estamos. Aquellos que pensaban que la elección de un individuo, de un tío como Torra, iba a normalizar en algo la situación catalana están equivocados. Ahora, una vez se les prohíba montar este gobierno, pues tendrán preparado todo el ballet . El ballet para estos dos o tres próximos días en los que los CDR saldrán a la calle, la Asamblea Nacional Catalana. En fin, propondrán huelgas generales, todo lo que usted quiera. “Soroll”. Ruido. Cuanto más ruido mejor. Luego, seguramente, no va a tener más remedio que formar un gobierno de verdad. Porque, además, entre otras cosas, el Supremo lo más probable es que inhabilite a Rull y Turull dentro de tres días. Pero son tres días que le ganamos el pulso al Estado y a este Gobierno, al que encima le puedo fastidiar haciéndole que o bien prorrogue los presupuestos porque no le salga la aprobación o bien adelante elecciones. También es verdad que todo esto no tendría sentido si el Partido Socialista dedicara, dijera, “hombre, pues si el PNV no lo apoya por esta cuestión del 155, y al ser una cosa... En fin, muy concreta, nosotros nos abstenemos en esa votación y entonces sale adelante por mayoría simple". Pero no es contemplable. O no lo es de momento, vaya usted a saber.

Bueno, y luego otro de los asuntos del día es que, saben ustedes, en este permanente sueño peronista en el que viven, además de otros, Pablo Iglesias y sus huestes, ahora, hoy se va a comunicar la fecha y la consulta que van a realizar Pablo Iglesias e Irene Montero a través del Internet para ver si tienen que seguir o no en sus puestos. Después de haber comprado el famoso chalet de los 600.000 euros. En ningún momento dice: “¿Tenemos que dejar el chalet o no?”. No, no. “¿Tenemos que ser los jefes, los directores del partido?”. Es decir, “¿consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero tiene que seguir al frente de la secretaría general y de la portavocía parlamentaria de Podemos?”.

Ya veremos porque, ¿esto qué es? Fundamentalmente, una huida hacia delante. Además de esa clara irresponsabilidad que a veces tienen algunos para con los plebiscitos. Es decir, decidir vosotros, os traspaso la papeleta sabiendo que si decís que no puedo seguir, dinamitamos el partido. Porque el partido soy yo, que soy el Cesar. Y si decís que me quedo, adiós muy buenas. Yo seguiré con mi chalet y el tema seguirá horadando constantemente al partido en sí mismo, a su formación, a su ideología, a su código de conducta... Todas sus cosas.

Bueno, ya veremos qué sale, porque la verdad, la última vez que Podemos consultó a las bases en el mes de marzo solo participaron 76.000 de los 500.000 que estaban incluidos. Ya le han colocado algunas pancartas la gente de Vox: “Welcome refugees” o ”Welcome okupas”.

Hay dos publicaciones hoy interesantes. Una en Okdiario, donde cuenta que la concejal de Podemos del Ayuntamiento de Murcia, María Ángeles Moreno, es dueña de un falcon crest, de una finca de 5.000 metros cuadrados, un velero, un mercedes, una moto BMW, diez inmuebles. Bueno, a ver qué dicen también las bases.

Y luego hay una interesante, muy interesante, entrevista en ABC a la más que famosa juez, incógnita porque no se prodigó jamás, Mercedes Alaya, la cual asegura que el PP y PSOE le quitaron de en medio por miedo a que investigara los cursos de formación. Y ustedes dirán, “pero si los controlaba el Partido Socialista. ¿El PP por qué?” Porque en más lugares y en más comunidades sí que los controlaba el PP. Y entonces ellos hicieron... Ella pidió, como saben ustedes, para una plaza en la Audiencia, pero pudiéndose quedar de comisión de servicio para seguir con los macrojuicios que tenía abiertos, y le dijeron que sí pero solo verbalmente. A la hora de la verdad dice Mercedes Alaya que presionaron PP y PSOE para que ella no pudiera continuar con todo ello cuando ya tenía los papeles echados.