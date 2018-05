Raquel, madre de 12 hijos... y emprendedora de éxito

La vida, a veces, nos pone a prueba. Pero algunos saben mejor que otros cómo encarar esas dificultades. Es el caso de Raquel Suárez, un ejemplo de madre coraje que ha dedicado los últimos veinte años de su vida a educar a sus hijos. Hasta que la crisis económica les golpeó muy duramente. La ruina le pilló con 46 años, casada y doce hijos a su cargo. Pero a Raquel no se le puede subestimar. Su lema es "la vida está por descubrir" y supo reinventarse para sacar a su numerosa familia adelante.

Los problemas comenzaron muy pronto. En su primer embarazo, le despidieron de su trabajo. "Una mujer, por cierto", subraya Raquel. Ganó el juicio, pero decidió no reincorporarse al mundo laboral para cuidar a sus hijos. Hasta doce. Mucha gente le ha criticado en estos últimos años su decisión de tener una familia tan numerosa. "Me decían que por qué iba a despreciar mi vida, cómo iba a dejarme llevar por tener hijos... Apoyos, pocos", asegura Raquel. "Ahora te dan la palmadita en la espalda, pero cuando me veían embarazada 'loca' era un término muy habitual Incluso un médico me dijo: 'En tu casa no hay televisión, ¿verdad?'. Son palabras que te hieren cuando una familia quiere tener hijos. La familia es el pilar de la sociedad. Quien no lo entienda es que está un poquito más retrasado que nosotros", asegura con rotundidad.

Raquel asegura que decidieron tener tantos hijos porque su marido era empresario y ganaba mucho dinero. Hasta hace siete años, cuando sufrieron una estafa y quedaron arruinados. "No teníamos dinero para comer, vestirnos...", asegura Raquel. Así que se puso las pilas y montó de la nada un nuevo negocio. "Decidimos vender pescado por WhatsApp. Yo no sabía hacer otra cosa más que cuidar niños. Pero lo intentamos. Y así ya cuatro años", dice orgullosa. Su empresa, que se llama "Los 12 peces de Raquel", lleva pescado y carne fresco hasta la casa de sus clientes.Raquel se muestra en su entrevista para 'Mediodía COPE' orgullosísima de su familia y de esa capacidad de superación que la han llevado de nuevo al éxito.