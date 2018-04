La proeza del atleta gallego octogenario: termina una maratón en 11 horas

Ramón Blanco completó una maratón de 42 kilómetros en 11 horas. Este registro no sería especialmente llamativo sino fuera porque este atleta lo ha hecho a sus 84 años de edad. La proeza tuvo lugar este fin de semana en la tradicional Carreira Montes de Viveiro (Camovi). Ramón, natural de Xerdiz (Ourol), salió a las cuatro de la madrugada acompañado de dos amigos y cruzó la meta once horas después. "Para mí llegar a la meta fue muy emocionante porque había mucha gente esperándome. Fue apoteósico", ha explicado este lunes en 'Mediodía COPE'

Ramón forma parte de la comunidad de gallegos que ha vivido gran parte de su vida Venezuela. Es un escalador nato y ostenta el récord mundial de ser la persona más longeva en subir las siete cumbres; es decir, haber escalado la montaña más alta de cada continente. Además, alcanzó la cima del Everest siendo en ese momento la persona de mayor edad en conseguirlo. "Todos los momentos de mi vida siempre he estado pensando en el Everest. En que me podía morir... Y fui a la montaña y la subí. En ese intento, uno de los amigos se mató bajando".

Ramón también se dedica a hacer instrumentos de cuerda y, pese a su edad, sigue trabajando y ejercitándose diariamente. "Salgo a correr casi todos los días a las 4 de la mañana. Corro una hora u hora y media porque me gusta", explica. Para este maratón, el atleta asegura que no llegó bien preparado. "Me fue bien. Mucho mejor de lo que esperaba. Aunque lo hice con cierto miedo porque pensé que no había entrenado suficiente. Pero soy muy atrevido. A toda carrera llego deshidratado, porque no me acostumbro a beber. Pero llego"

¿Y cuál es su receta para seguir tan en forma a sus 84 años? Ramón lo tiene claro: él solo hace lo que le gusta, sin importar la edad o lo que diga la gente